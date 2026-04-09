Son Mühür / Atakan Başpehlivan Hafta başından itibaren kent gündeminde önemli yer edinen İzBB’nin tahliye edilmesiyle ilgili tartışmalara büyüyerek devam ediyor. Gaziemir Belediye Meclisi Nisan ayı ikinci oturumunda AK Partili meclis üyeleri söz konusu taşınmazın vakıflara ait olduğunu belirterek, düzenlene eylemleri eleştirdi.

Nail Kocabaş: Bence bu sevdadan vazgeçin

Meslek Fabrikası’nda yaşanan sürecin hukuk çerçevesinde gerçekleştiğini savunan ve alanın kamu yararına kullanılacağının altını çizen AK Partili Nail Kocabaş, “Bu konu şu an gündemimizi yoğun bir şekilde tutuyor. Bilgi eksikliği ile gerçekleri bir tarafa bırakılıyor.

Hukukun içerisinde kararlar alınıyor. Sorumsuzca ve beceriksizce bu insanların buraya getirdiği sorunlar büyüyerek devam ediyor. Bunların hepsinin ışığında aynı şekilde kamunun yararını kullanmak üzere el değiştiren bir bina söz konusu. Orada gerçekler ortadadır. Bence bu sevdadan vazgeçin bu bina kamunun yararına kullanılacak bir binadır.” dedi.

Uğur İnan Atmaca: Biz kendi malımızı korumak istiyorsak, önce Gaziemir’den başlamak gerekiyor

Gaziemir Belediyesi’nin önce kendi mallarını koruması gerektiğini vurgulayan AK Partili Uğur İnan Atmaca, “Biz kendi malımızı korumak istiyorsak, önce Gaziemir’den başlamak gerekiyor. İzmir için de bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor.” diye konuştu.

Hüseyin Aslan: Sahibi olmadığınız bir yer için zıplamaya gerek yok

Öte yandan, söz konusu alanın Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olduğunu aktaran AK Partili Hüseyin Aslan, “Meslek Fabrikası’ndaki gösterilere katılmanız ile ilgili ben bir şey söyleyemem, sahibi olmadığınız bir yer için hoplayıp zıplamaya gerek yok. Burası Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait.” ifadelerini kullandı.

Ünal Işık: Var olan bir işleyişi yok etmemek gerekiyor

Son olarak, AK Partili meclis üyelerinin eleştirilerine yanıt veren Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ise “Dönün bir geriye bakın. İstanbul’da sizin döneminizde vakıflara peşkeş çekilen binalara bakın.

Bu konuyu konuşurken öncelikle kullanım alanına bakmak gerekiyor. 1926 yılında Atatürk’ün imzasıyla verilen bir tapu varken, Aziz Kocaoğlu tarafından ödenen bir para varken bunun yapılmaması gerekiyor, var olan bir işleyişi yok etmemek lazım.” şeklinde konuştu.