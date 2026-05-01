Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Market kartı, kira yardımı ve su faturası indirimleri gibi desteklerle emeklilerin cebine yardımcı olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de sosyal hayatı canlandırmak için harekete geçti.

30 ilçeyi kapsayan ücretsiz gezi programı, emeklileri kentin tarihi ve turistik yerleriyle bir araya getiriyor.

İlk durak Tire oldu

Birçok emekli, kısıtlı bütçesi sebebiyle sosyal aktivitelerden mahrum kalırken, "İzmir’in Emeklileri İzmir’i Keşfediyor" projesi bu sorunları çözüyor.

İlk durak olan Tire’nin sonrasında rota Kemeraltı’na çevrildi. Tarihi çarşıda bir araya toplanan emekliler, hem yeni dostluklar kuruyor hem de İzmir’in kültürel mirasını tekrar keşfetme şansı yakalıyor.

"Emeklilerimizin her zaman yanındayız"

Projenin amacından bahseden Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürü Sultan Tut, emeklilerin bütçe kısıtlılığı sebebiyle geziye çıkmakta zorlandıklarını bildiklerinden bahsederek,

"Emeklilerimizin sosyal, kültürel ve turistik alanlarda gezmek için bütçe ayıramadıklarının farkındayız. Bu nedenle gezi programını hayata geçirdik.

Dün Tire’deydik, bugün Kemeraltı’ndayız. Tüm emeklilerimizi bu turlarımıza bekliyoruz. Maddi ve manevi olarak yanlarında olmaya çalışıyoruz.

Kira, market ve su faturası desteği sağlıyoruz. Sosyal faaliyetlerde de yanlarındayız. Şimdi de gezileri başlattık.

Vatandaşlarımız bizvariz internet sitesi üzerinden ‘Destek Al’ bölümünden ya da Danışma ve Dayanışma Noktaları’ndan başvuru yapabilir.

İzmir’in tüm ilçelerinde tarihi ve kültürel yerleri kapsayan geziler planladık. Başkanımız Dr. Cemil Tugay öncülüğünde emeklilerimizin her zaman yanındayız." dedi.

"Burada olmaktan keyif aldım"

Ücretsiz turlara katılan emeklilerden Suna Adlı, "Kendimi çok önemli hissettim. Çok hoşuma gitti, çok mutluyum, burada olmaktan keyif aldım.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini çok beğeniyorum. Gerçekten birilerinin bizi düşünmesi, ihtiyaçlarımızı düşünmesi çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

Gezilerin devam etmesini isteyen Elif Şengül ise ekonomik sorunlar sebebiyle bu tür etkinliklerin kendileri için zor olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı,

"Program çok güzel geçiyor. Tire’de eşimle, oğlumla birlikteydim. Kemeraltı gezisine tek başıma geldim. Devamı olursa güzel olacak.

Ekonomik sebepler nedeniyle başka türlü geziye gidemiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden memnunum. Yemek, gıda alıyorum. Daha ne isteyeyim, başkanımızın sağlığından başka?"

Başvuru nasıl yapılıyor?

İzmir’in 30 ilçesinde sürecek olan bu ücretsiz programdan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlar, başvurularını "bizvarizizmirbel" adresi üzerinden kolayca yapabilir.

Ayrıca internet erişimi olmayanlar için şehir genelindeki Danışma ve Dayanışma Noktaları'ndan da başvuru yapılabilir.