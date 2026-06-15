AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) tarafından organize edilen “Yaza Merhaba” etkinliğine katılım gösterdi. Bayraklı’da düzenlenen buluşmada iş dünyasının temsilcileri buluşurken, İzmir ekonomisine ilişkin değerlendirmeler üzerinde de duruldu.

Çankırı, etkinlikte İzmir’in ticaret ve sanayi hayatına katkı sunan iş insanlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

“Ekonomik dinamizmine katkı sağlıyorlar”

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Çankırı, kentin ekonomik gelişiminde önemli rol oynayan iş dünyası temsilcileriyle ortak hedefler çerçevesinde bir araya gelmenin değerli olduğunun altını çizdi.

İzmir’in üretim gücünü ve ekonomik dinamizmini üstlenen sanayici ve iş insanlarının kent ekonomisine önemli katkılar sağladığını ifade eden Çankırı, üretim ve yatırım odaklı çalışmaların önemine vurgu yaptı.

BASİFED’e teşekkür mesajı!

AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere de teşekkürlerini iletti. BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş başta olmak üzere federasyon yönetimine ve üyelerine nazik ev sahiplikleri dolayısıyla teşekkür etti.