Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in kadın futbolundaki köklü temsilcisi Konak Belediyespor, alt yapı yatırımlarının meyvelerini toplamaya devam ediyor. U-17 Kızlar Gelişim Ligi’nde sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken İzmir ekibi, yer aldığı 13. Grup mücadelelerini zirvede tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Rakiplerine karşı kurduğu oyun üstünlüğü ve disiplinli saha içi duruşuyla grup şampiyonluğuna uzanan Konak Belediyespor U-17 Kız Takımı, bu başarısıyla kentin gurur kaynağı oldu. Namağlup ilerleyişini taçlandıran ekip, şampiyonluk kupasını İzmir’e getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Takımın sahadaki başarısı yalnızca grup liderliğiyle sınırlı kalmadı; bireysel performanslarda da parmak ısırtan istatistiklere ulaşıldı. Takımın gol yollarındaki en etkili ismi olan Azra Dede, sezon boyunca sergilediği sıra dışı performansla ligin en çok konuşulan ismi haline geldi. Genç yetenek, rakip fileleri tam 47 kez havalandırarak grubun gol kralı unvanını rakiplerine şans tanımadan elde etti. Bu yüksek skor katkısı, şampiyonluğun en önemli anahtarlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Genç yetenek Azra Dede’den milli gurur ve tarihi başarı

Konak Belediyespor’un parlayan yıldızı Azra Dede, yaşıtlarının ötesindeki performansıyla Türk futbolunun geleceğine ışık tutuyor. Halihazırda U-15 Milli Takımı forması giyen yetenekli futbolcu, kendisinden iki yaş büyük kategoride mücadele etmesine rağmen sergilediği olgun futbolla teknik heyeti büyüledi. Bu başarısı sonucunda U-17 Milli Takımı aday kadrosuna davet edilen Azra, genç yaşında çift milli formayı giyme onuruna erişerek hem kulübü hem de İzmir adına tarihi bir başarıya imza attı. Gol krallığı tacıyla milli daveti birleştiren genç oyuncu, kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya devam ediyor.

Takımın bu yükselişi, sistemli çalışmanın ve altyapıya verilen önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Konak Belediyespor teknik heyeti, oyuncuların gelişimine odaklanan çalışma modelleri sayesinde sadece yerel liglerde değil, ulusal bazdaki gelişim liglerinde de söz sahibi olmayı sürdürüyor. Grubunu domine eden İzmir temsilcisi, şimdi gözünü çok daha büyük bir hedefe dikmiş durumda.

Play-Off heyecanı başlıyor: Hedef Türkiye şampiyonluğu

Grup aşamasını zaferle geride bırakan Konak’ın "altın kızları", şampiyonluk yolculuğuna Play-Off Çeyrek Final etabıyla devam ediyor. Türkiye’nin en iyilerinin vitrine çıkacağı bu zorlu süreçte İzmir ekibi, Bursa Soğanlı Spor ile kozlarını paylaşacak. Balıkesir AHP Belediye Sahası’nda gerçekleştirilecek olan bu kritik müsabaka, takımın Türkiye şampiyonluğu yolundaki en önemli duraklarından biri olacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada Konak Belediyespor, grup aşamasındaki formunu sahaya yansıtarak adını yarı finale yazdırmayı hedefliyor.

Tüm hazırlıklarını zafer parolasıyla tamamlayan teknik ekip ve futbolcular, Bursa temsilcisi karşısında galibiyet arayacak. İzmir futbol kamuoyunun yakından takip ettiği bu önemli randevu, genç kızların azmi ve yeteneğinin bir kez daha tescilleneceği bir platform niteliği taşıyor. Konak Belediyespor, bu zorlu engeli de aşarak kupaya bir adım daha yaklaşmak ve İzmir’e bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşatmak için sahaya çıkacak.

