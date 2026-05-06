Son Mühür- Karabağlar Belediyesi'nin dün gerçekleşen Meclis toplantısı oldukça hareketli geçti. CHP’li Meclis Üyesi Kadir Dalgıç’ın sosyal medya paylaşımı nedeniyle “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret” iddiası tartışma yaratmıştı.

AK Partili üyeler olay anında Dalgıç'a tepkilerini belli ederek hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını da açıklamıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından CHP'li Meclis Üyesi Kadir Dalgıç, yaptığı paylaşım üzerine sosyal medya hesabı üzerinden özür paylaşımı yayımlamıştı ancak o mesaj gözaltına alınmasına engel olmadı. CHP'li Dalgıç bugün adliyeye sevk edildi.

Bu gelişmelerin ardından bir tepki AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy'dan geldi. Aksoy bu tavırların CHP için olağan akışı haline geldiğini ifade etti. Bu durumun İzmir için utanç verici olduğunu vurgulayan Aksoy şu ifadelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanımıza, inancımıza, değerlerimize hakareti siyaset zanneden hadsiz gözaltına alındı.

Bu tavırlar artık CHP için hayatın olağan akışı haline geldi.

Karabağlar Belediye Meclisi’nde gündeme gelen CHP'li üye Kadir Dalgıç'ın seviyesiz paylaşımına, Cumhur İttifakı olarak arkadaşlarımız anında gerekli yanıtı verdi.

Ancak bu hadsizliğin, bu seviyesizliğin kronikleşmesi hem İzmirimiz hem de ülkemiz adına utanç verici.

Benzer hadsizliklere devam etmeyi düşünenleri peşinen uyaralım:

Altına imza attığınız her çirkinliğin mutlaka bir bedeli olacaktır.

Bunu bilin adımınızı ona göre atın."