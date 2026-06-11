Son Mühür- İzmir’in yıllardır kördüğüme dönen en büyük turizm yatırımı için Ankara’da kritik bir zirve gerçekleşti.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy; iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve milletvekillerinden oluşan kalabalık bir heyetle birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan’ın riyasetindeki görüşmede, Çeşme Turizm Projesi’nin geleceği ve izlenecek yeni yol haritası masaya yatırıldı.

İzmir esnafı ve iş dünyası tam kadro Ankara’da

Kritik zirvede İzmir iş dünyasının ağırlığı hissedildi. Bakan Ersoy ile yapılan toplantıya İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de katılarak projeye verdikleri desteği bizzat iletti.

Görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, kentin doğal ve tarihi zenginliklerine rağmen mevcut turizm potansiyelini tam anlamıyla kullanamadığını belirtti. Projenin sadece basit bir otel ya da tesis yatırımı olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Bursalı Aksoy, bu adımı İzmir'in uluslararası alanda kaderini değiştirecek stratejik bir kalkınma hamlesi olarak tanımladı.

Hedef 12 ay turizm: "Çevre dengesi kırmızı çizgimiz"

Projenin hukuki süreçlerinin ve geçmişte yaşanan tıkanıklıkların da değerlendirildiği toplantıda, Çeşme’nin geleceğine dair vizyon paylaşıldı. Yatırımların tamamlanmasıyla birlikte İzmir’de turizmin sadece yaz aylarına sıkışıp kalmayacağı, sağlık, spor, gastronomi ve kongre turizmiyle yılın 12 ayına yayılacağı öngörülüyor.

Çevre örgütlerinin ve muhalefetin eleştirilerine de değinen Bursalı Aksoy, kalkınma hamlesi yaparken doğayı koruma dengesini asla göz ardı etmeyeceklerini vurguladı. Sürdürülebilir turizm vurgusu yapan Milletvekili, projenin gelecek nesillere miras kalacak nitelikte planlandığını aktardı.

"Karşı çıkmak vatana ihanettir"

Projenin 2020 yılından bu yana bürokratik ve siyasi engellerle yavaşlatılmasına sert tepki gösteren Bursalı Aksoy, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a ve projeye mesafeli duran kesimlere doğrudan seslendi. Eski Çeşme Belediye Başkanı'nın geçmişteki sözlerini hatırlatan Aksoy, eleştirilerinin dozunu artırdı.

"İzmir halkı ve iş dünyası bu projeyi istiyor. Bizler de en az karşı çıkanlar kadar çevre hassasiyetine sahibiz, tarım alanlarını korumaktan yanayız. Önceki dönem Çeşme Belediye Başkanı’nın da açıkça ifade ettiği gibi, bu projeye körü körüne karşı çıkmak vatana ihanettir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay başta olmak üzere, 'istemezük' zihniyetiyle hareket eden herkes artık bu projeye engel olmayı bırakıp destek vermelidir."

Ankara’da gerçekleşen bu üst düzey buluşma, uzun süredir rafta bekleyen dev projenin yeniden canlanması ve İzmir’in turizm arenasındaki geleceği açısından en somut adım olarak kayıtlara geçti.