Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı olağan oturumunda geçtiğimiz ay partisi CHP’den istifa eden başkan Cemil Tugay ile AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe ile ilginç bir diyalog yaşandı.

Hüsnü Boztepe: Bağımsız olmak güzel bir şey değil mi?

Meclis üyeleri tarafından verilen önergeler bölümünde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a sorular yönelten AK Partili meclis üyesi Hüsnü Boztepe, kendisinin geçmiş yıllarda partisinden ihraç edildiği için birkaç ay bağımsız olduğunu anlatarak, “Bağımsız olmak güzel bir şey değil mi? Bende geçmişte birkaç ay bağımsız kalmıştım” şeklinde konuştu.

Tugay’dan, Boztepe’ye: Devletimize ve milletimize bağımlıyız

AK Partili Boztepe’nin esprili sorusuna yanıt veren Başkan Tugay ise esas işlerinin vatandaşa hizmet olduğunu kaydederek, devlete ve millete bağlı olduklarının altını çizdi ve sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Hepimizin siyasi görüşleri var ancak şunu unutmamak lazım devletimize ve milletimize bağımlıyız. Bazen öylesine olağanüstü şartlar olur ki ona göre davranmak zorunda kalırsınız. Bizim işimiz hizmetimizi yapmaktır. Esasımız bu şekilde çalışmaktır”