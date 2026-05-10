Afrika üzerinden Türkiye’ye ulaşması beklenen çöl tozu taşınımının önümüzdeki günlerde İzmir başta olmak üzere birçok kenti etkisi altına alacağı ifade edildi. Uzmanlar tarafından, yaklaşık 10 gün sürmesi beklenen toz taşınımı nedeniyle özellikle solunum yolu rahatsızlığı bulunan vatandaşların dikkatli olması gerektiğine vurgu yapıldı.

Meteorolojik değerlendirmeler çerçevesinde çöl tozunun Türkiye’ye giriş noktalarından birinin İzmir olacağı ifade edildi.

10 gün boyunca etkili olacak!

Afrika kaynaklı çöl tozlarının rüzgarlarla birlikte Türkiye’ye taşınacağı belirtilirken, hava kalitesinde düşüş yaşanabileceği ifade edildi.

Hava kalitesi düşebilir!

Toz bulutunun doğrudan İzmir üzerinden giriş yapacağının ifade edilmesi, İzmir'de hava kalitesiyle ilgili endişeleri de beraberinde getirmiş oldu.

Uzmanlar, çöl tozunun gökyüzünde puslu bir görüntüye sebep olabileceğini, araçlar ve açık alanlarda ise ince toz tabakası bırakabileceğini belirtiyor.

Solunum hastaları için uyarı!

Astım, KOAH, bronşit ve alerjik rahatsızlıkları bulunan kişilerin dikkatli olması gerektiği uzmanlar tarafından vurgulanırken, risk grubunda bulunan vatandaşlara mümkün olduğunca uzun süre açık havada kalmamaları yönünde çağrıda bulunuldu.