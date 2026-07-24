Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Erzurum Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü, kentte ve tüm yurtta gururla kutlanıyor. Kutlama etkinlikleri kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş uçakları Erzurum semalarında özel bir gösteriye imza attı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden F-16 uçaklarının gerçekleştirdiği selamlama uçuşuna dair özel bir video klip yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Erzurum Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Hava Kuvvetlerimize ait 3 adet F-16 uçağı ile selamlama/pasaj uçuşu gerçekleştirildi."

Kokpit içinden nefes kesen anlar

Paylaşılan görsel ve videolarda, kahraman pilotların uçak içinden kaydettiği kokpit görüntüleri ile F-16'ların gökyüzündeki süzülüşleri yer aldı. Uçakların Erzurum semalarındaki etkileyici pasaj geçişi ve senkronize hareketleri izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın "Göklerin kurdu, milli mücadelenin izinde" mesajı veren paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Vatandaşlar, gurur veren görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşarak duygu dolu mesajlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve kahraman pilotlara destek verdi.