Son Mühür - AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, Karabağlar Belediyesi’nin hizmet çalışmalarına yönelik eleştirilerini sürdürdü. Yerel seçimlerde vatandaşların kendilerine önemli bir sorumluluk yüklediğini söyleyen Uzun, muhalefet görevi çerçevesinde ilçede gerçekleştirilen ve eksik kalan hizmetleri kamuoyuyla paylaşmak durumunda olduklarını dile getirdi. Belediye yönetiminin seçim sürecinde verdiği sözlerin önemli kısmını yerine getirmediğini öne süren Uzun, özellikle kent meydanı projesi üzerinden yönetime tepki gösterdi.

''Göç veren değil göç alan bir ilçe olurdu...”

Uzun, Karabağlar’da yıllardır vaat edilen kent meydanının hâlâ yapılmadığını belirterek, “Karabağlar gibi büyük bir ilçede vatandaşların nefes alacağı bir meydan dahi bulunmuyor” dedi. Kapalı pazar yerleri, kültür merkezleri, semt evleri ve halı saha projelerinin de tamamlanmadığını ifade eden Uzun, ilçede sosyal yaşam alanlarının yetersiz kaldığını söyledi. Karabağlar’ın ekonomik anlamda da geriye gittiğini savunan Uzun, ilçenin ticaret merkezi yapılacağı yönündeki vaatlerin de gerçekleşmediğini dile getirdi. İlçede nüfusun azaldığını belirten Uzun, bunun en önemli nedenlerinden birinin yatırımların yetersizliği olduğunu öne sürdü. “Eğer vaat edilen projeler hayata geçirilseydi Karabağlar bugün göç veren değil göç alan bir ilçe olurdu” ifadelerini kullandı.

''Temel hizmetlerde yetersiz kalıyor...''

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi’nin hizmete tam anlamıyla açılamamasını eleştirerek, tamamlanan tesisin yeniden Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesinin doğru bir karar olmadığını savundu. Merkezin Karabağlar Belediyesi bünyesinde faaliyet göstermesi gerektiğini ifade eden Uzun, ilçedeki amatör spor kulüplerinin ciddi tesis eksikliği yaşadığını, gençlerin ise daha fazla spor alanına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Hükümet yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Uzun, özellikle deprem sonrası eğitim alanında önemli çalışmalar yapıldığını dile getirdi. Karabağlar’da birçok okulun yıkılarak yeniden inşa edildiğini belirten Uzun, yeni okul projelerinin de sürdüğünü kaydetti. Öğrenci yurtları ve sağlık yatırımlarının devam ettiğini aktaran Uzun, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yerine modern bir sağlık kompleksi yapılacağını ifade etti.

Programda kentsel dönüşüm ve TOKİ projelerine de değinen Uzun, Uzundere’de devam eden çalışmaların ilçe açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Bazı projelerin çeşitli itirazlar nedeniyle geciktiğini öne süren Uzun, Demokrasi Üniversitesi yatırımlarının bölgeye önemli katkılar sağlayacağını ve üniversitenin gelişiminin engellenmemesi gerektiğini vurguladı.

Karabağlar’daki altyapı ve çevre sorunlarına da dikkat çeken Uzun, vatandaşlardan yol, kaldırım ve yeşil alanlarla ilgili yoğun şikayetler aldıklarını belirtti. Özellikle engelli bireylerin kaldırımlarda hareket etmekte zorlandığını ifade eden Uzun, belediyenin temel hizmetlerde yetersiz kaldığını iddia etti.

“Ceketimi koysam kazanırım anlayışı artık değişiyor...”

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, “Ceketimi koysam kazanırım anlayışının artık değişmeye başladığını” söyledi. İzmir seçmenini eleştirmediklerinin altını çizen Uzun, AK Parti teşkilatlarının vatandaşlarla daha fazla temas kurması gerektiğini ifade etti. CHP seçmenine de ulaşmayı hedeflediklerini belirten Uzun, İzmir’de siyasi dengelerin zamanla değişeceğine inandığını dile getirdi.

Yeşillik Caddesi ve protokol yoluyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Uzun, geçmiş dönemde Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli projeler için yetki almasına rağmen çalışmaların tamamlanmadığını öne sürdü. Karabağlar’ın yıllardır benzer sorunlarla mücadele ettiğini belirten Uzun, hizmet eksikliklerinin ilçenin gelişimini olumsuz yönde etkilediğini savundu.

Programın sonunda saha çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Uzun, AK Parti teşkilatlarının vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi. Esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ve vatandaşların talep ile sorunlarını dinlediklerini aktaran Uzun, siyasi görüş ayrımı gözetmeden herkese ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti.