İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 9 Eylül, her yıl tüm kentte büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanmaktadır. Ege'nin incisi İzmir, bu tarihi günde yediden yetmişe tek yürek olarak görkemli törenlere ev sahipliği yapmaya hazırlanmaktadır. Kent genelinde yayılan bayram havası, sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar süren çeşitli etkinliklerle taçlandırılmaktadır.

Geleneksel zafer yürüyüşü ile güne başlangıç

Kutlamaların ilk adımı, sabahın erken saatlerinde düzenlenen geleneksel zafer yürüyüşü ile atılmaktadır. Katılımcılar, Basmane Karakolu önünde toplanarak ellerinde dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürümektedir. Bando eşliğinde marşların söylendiği bu anlamlı yürüyüş, İzmirlilerin vatan sevgisini ve kurtuluş gururunu en saf haliyle yansıtmaktadır.

Resmi törenler ve şanlı bayrağın göndere çekilmesi

Zafer yürüyüşünün Cumhuriyet Meydanı'nda son bulmasının ardından, Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirilmektedir. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden resmi program, Konak'taki Hükümet Konağı önünde düzenlenen bayrak töreniyle devam etmektedir. Süvari birliklerinin İzmir'in kurtuluşunu canlandırdığı bu törende, şanlı Türk bayrağı göndere çekilerek tarihi an yeniden yaşatılmaktadır.

İzmir semalarında nefes kesen hava gösterileri

Öğleden sonraki saatlerde kutlama coşkusu, Kordon boyu ve Gündoğdu Meydanı semalarına taşınmaktadır. Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu olan SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, İzmir semalarında izleyicilerin nefesini kesen akrobasi gösterileri sergilemektedir. Gökyüzünde süzülen jetlerin performansı, deniz kenarında toplanan binlerce vatandaş tarafından büyük bir hayranlıkla izlenmektedir.

Akşam coşkusu: Fener alayı ve görkemli konserler

Günün batmasıyla birlikte kutlamalar, akşam saatlerinde düzenlenen görkemli fener alayı ile doruk noktasına ulaşmaktadır. Meşaleler ve dev Türk bayrakları eşliğinde Kordon boyunca yürüyen binlerce İzmirli, marşlar eşliğinde geceyi aydınlatmaktadır. Bu coşkulu yürüyüşün ardından Kültürpark veya Gündoğdu Meydanı'nda sahne alan ünlü sanatçıların konserleriyle unutulmaz bir müzik şöleni yaşanmaktadır.

Geleneksel kurtuluş günü kutlama programı ve saatleri

Kutlamalara katılmak isteyen vatandaşlar için gün boyu sürecek olan resmi ve sosyal etkinliklerin zaman çizelgesi hazırlanmıştır. Aşağıdaki tabloda, İzmir genelinde gerçekleştirilecek geleneksel 9 Eylül programının detaylarını inceleyebilirsiniz.

Saat Etkinlik adı Konum / Güzergah 09:00 Zafer yürüyüşü Basmane Karakolu - Cumhuriyet Meydanı 10:00 Çelenk sunma töreni Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı 10:30 Temsili bayrak töreni Konak Hükümet Konağı 11:15 Protokol ve halk oyunları gösterileri Cumhuriyet Meydanı 17:00 Atlı süvari birlikleri geçit töreni Cumhuriyet Meydanı - Gündoğdu Meydanı 18:00 SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları hava gösterisi Gündoğdu Meydanı semaları 20:15 Geleneksel fener alayı yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı - Kültürpark 21:00 9 Eylül kurtuluş konseri Kültürpark Çim Alan / Gündoğdu Meydanı