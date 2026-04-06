Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de Büyükşehir Belediyesi’ne ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında tartışmalara neden olan Meslek Fabrikası önünde yaşanan tahliye gerilimi sürerken, sahada dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. İlçe belediye başkanları, yaşananlara tepki göstermek amacıyla kol kola girerek bina önünde set oluşturdu.

Polis müdahalesi ve TOMA’nın bölgedeki varlığıyla tansiyonun yükseldiği anlarda, başkanların bu hamlesi hem çalışanlara hem de alandaki kalabalığa destek mesajı verdi. Belediye başkanları, tahliye işlemlerine karşı duruş sergileyerek fabrikanın önünde uzun süre bekledi.

Olay yerinde zaman zaman gerginlik artarken, başkanların oluşturduğu insan zinciri müdahalenin seyrini etkileyen anlardan biri oldu.