Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in en büyük ilçelerinden biri olan Buca, Avrupa’nın hava kirliliği en yüksek yerleşim yerleri listesinde ikinci sıraya yerleşerek endişe verici bir tabloyla gündeme geldi. Bu çarpıcı verilerin ardından AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, sert bir açıklama yaparak mevcut belediye yönetimini hedef aldı. Buca halkının sağlığının ciddi tehdit altında olduğunu vurgulayan Sağır, ortaya çıkan bu tablonun bir rastlantı değil, sistematik bir yönetim zafiyetinin ürünü olduğunu dile getirdi.

"Buca halkı bilerek zehir solutuluyor"

Avrupa ölçeğinde yapılan ölçümlerde Buca’nın kirlilik sıralamasında zirveye oynamasına tepki gösteren Cihangir Sağır, ilçedeki hava kalitesinin yaşamsal sınırların altına indiğini ifade etti. Buca'nın bugün Avrupa’nın en kirli ikinci bölgesi haline gelmesinin yıllardır biriken ihmallerin bir sonucu olduğunu belirten Sağır, yerel yönetimi sorumsuzlukla suçladı. Halkın doğrudan "zehir" soluduğunu iddia eden AK Parti İlçe Başkanı, defalarca yaptıkları uyarılara rağmen Buca Belediyesi’nin gerekli önlemleri almadığını ve bu kötü gidişata zemin hazırladığını savundu.

İcraat yerine slogan siyaseti eleştirisi

Belediye yönetiminin çevre politikalarını "sözde" kalmakla eleştiren Sağır, kağıt üzerinde çevreci görünen nutukların gerçek hayatta hiçbir karşılığı olmadığını söyledi. Plansız yapılaşmanın getirdiği daralma, denetim mekanizmalarının işletilmemesi ve çevre stratejilerindeki devasa boşlukların Bucalıların sağlığını doğrudan etkilediğini vurgulayan Sağır, "İcraat zamanı geldiğinde ortada görünmeyenlerin, bugün çocukların ve yaşlıların sağlığını tehlikeye attığını" dile getirdi. Özellikle atık yönetimi konusundaki zafiyetlere dikkat çeken Sağır, çöplerin yakılması gibi ilkel yöntemlerin modern bir kente yakışmadığının altını çizdi.

"Algı siyasetiyle gerçeklerin üstü örtülemez"

Buca’da yaşayan her yaştan vatandaşın soluduğu havanın hayati bir mesele olduğunu hatırlatan Cihangir Sağır, yerel yönetimin bu ağır tablo karşısında sessiz kalmasını "sorumluluktan kaçış" olarak nitelendirdi. Artık algı oyunlarıyla veya siyasi manipülasyonlarla gerçeklerin saklanamayacağını belirten Sağır, kentin kötü yönetim kurbanı olduğunu savundu. Buca’nın vizyonsuz projeler ve denetimsizlik yüzünden yaşanılamaz bir hava sahasına mahkûm edildiğini ifade eden Sağır, vatandaşın ödediği en büyük bedelin bozulan sağlıkları olduğunu kaydetti.

Çevre hakkı için mücadele sözü

AK Parti Buca teşkilatı olarak konunun takipçisi olacaklarını net bir dille ifade eden Cihangir Sağır, bu ihmalkârlığın örtbas edilmesine asla müsaade etmeyeceklerini söyledi. Temiz hava hakkının bir insan hakkı olduğunu hatırlatan Sağır, gerek yerel gerekse ulusal düzeydeki tüm platformlarda bu çevre felaketini gündemde tutacaklarını belirtti. Buca’nın kendi kaderine terk edilmesine seyirci kalmayacaklarını vurgulayan Sağır, ilçedeki mevcut düzenin değişmesinin kaçınılmaz olduğunu ve hemşehrilerinin yaşam kalitesini korumak adına her türlü hukuki ve siyasi mücadeleyi sürdüreceklerini ekleyerek sözlerini tamamladı.

