İzmir kamuoyunun yakından takip ettiği İZBETON soruşturmasında, kooperatifler üzerinden yürütülen konut projelerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin açılan davanın beşinci duruşması bugün gerçekleştiriliyor. Aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da yer aldığı toplam 65 sanığın yargılanma süreci, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde devam ediyor.

Operasyonun geçmişi ve suçlamalar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Temmuz 2025 tarihinde düğmesine basılan soruşturma, belediye iştiraki olan İZBETON AŞ’nin faaliyetlerini mercek altına almıştı. Soruşturma kapsamında, ihaleye fesat karıştırma ve nitelikli dolandırıcılık gibi ciddi ithamlarla 157 kişi hakkında işlem başlatılmış; bu süreçte Soyer, Aslanoğlu ve Kaya gibi isimlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı. Adli makamlara sevk edilen isimlerden bir kısmı tutuklanırken, bir kısmı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Üç ayrı koldan yürütülen yargılama süreci

İZBETON merkezli yürütülen soruşturmalar zinciri, hukuki boyutta üç temel iddianameye bölünmüş durumda. İlk olarak, asfalt kaplama ve yol yapım çalışmalarındaki usulsüzlük iddialarını içeren dosya, İzmir 28’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. 44 sanığın yer aldığı bu dosyada 14 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İkinci kolu oluşturan iş makinesi ve araç kiralama hizmetlerine ilişkin usulsüzlük davası ise İzmir 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde sürüyor. Bu dosyada ise 56 sanık hakkında 12 yılı aşan hapis cezaları talep ediliyor. Her iki mahkemede de şu an için tutuklu sanık bulunmazken, yargılamalar titizlikle devam ediyor.

Kooperatifler üzerinden nitelikli dolandırıcılık iddiası

Davanın en dikkat çekici ve ağır ceza istemli bölümünü ise İzmir 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama oluşturuyor. Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya’nın başrolde olduğu bu dosyada, kamu kurumları ve siyasi partiler gibi tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle "nitelikli dolandırıcılık" yapıldığı iddia ediliyor. Ticari faaliyetler ve kooperatif yöneticiliği sıfatıyla gerçekleştirildiği öne sürülen bu eylemler için sanıklara 3 yıldan 45 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası isteniyor. Toplamda 65 sanığın yargılandığı bu ağır ceza dosyasında, iddiaların odağındaki kooperatif yapıları ve finansal hareketler mercek altında tutuluyor.

Tahliyeler ve zimmet soruşturmasının gölgesindeki duruşma

Davanın ilerleyen safhalarında, İzmir 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dosya kapsamında tutuklu bulunan 11 kişi tahliye edilmişti. Ancak bu gelişme, davanın kilit isimleri olan Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya’nın cezaevinden çıkmasını sağlamadı. S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’ne yönelik ayrı bir koldan yürütülen "zimmet" soruşturması kapsamında tutukluluk halleri devam eden Soyer ve Kaya, bugünkü duruşmaya bu statüyle katılacak.

Aliağa Ceza infaz kurumları kampüsünde beşinci kez görülecek

Davanın bugünkü 5'inci celsesi, güvenlik ve katılım yoğunluğu nedeniyle yine Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisindeki duruşma salonunda yapılıyor. Mahkeme heyetinin, tanık beyanlarını dinlemesi ve sunulan yeni delilleri değerlendirmesi beklenen duruşmaya; tutuklu sanıklar Soyer, Kaya ve Aslanoğlu’nun yanı sıra çok sayıda tutuksuz sanık ve müdafi avukat iştirak ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçmiş dönemdeki işleyişine ışık tutacak olan bu davanın seyri, kentin siyasi ve hukuki gündemindeki ağırlığını korumaya devam ediyor.