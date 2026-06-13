Son Mühür - Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 13 şirkete kayyım atanması ve aralarında sektörün tanınmış isimlerinin de bulunduğu 32 kişinin gözaltına alınmasının ardından, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yorgancılar, yaşanan sürece doğrudan atıfta bulunmadan, üretici ve yatırımcı kesimin zarar görmemesi gerektiğini vurguladı.

Yorgancılar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ticarette haksız rekabetin önlenmesi, adil rekabet ve halkımızın gıdaya adil koşullarda erişiminin sağlanması elbette devletimizin en tabii görevlerindendir. Hukukun üstünlüğü ve işlemesini, yanlışın karşılığını bulmasını hepimiz savunuyoruz. Ancak bu süreçler yürütülürken hassas bir dengeyi de gözetmeli, önemli bir sektörü, üretim zincirini ve yıllarca alın teriyle yatırım yapmış sanayicimizi töhmet altında bırakacak bir üsluptan da mutlak suretle kaçınmak gerekiyor. Bunun, ne ülkemize ne de üretim iklimimize faydası olmaz, kırılgan bir ekonomide, var gücüyle üretmek için çaba sarf eden üretici kesim küstürülmemelidir. Yatırımcılarımızı incitir, istihdamı, ihracatı ve nihayetinde milletimizin refahını olumsuz etkiler”

''Her fabrika bir kaledir...''

Yorgancılar, “Türkiye’nin üretim gücünün temel kaynağının; yatırımlarıyla istihdam yaratan, ihracatıyla ülkesini yükselten ve yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren özel sektörümüz olduğunu unutmayalım. Sanayisizleşme ve gıdada arz güvenliği riskini konuştuğumuz zorlu bir dönemde, bugün ülkemizin en öncelikli konularından biri, üreticisini destekleyen, teşvik eden, cesaret veren, güveni ve elbette beraberinde koruyucu denetimi esas alan, yabancı sermayeyi de ülkemizden uzaklaştırmayacak bir üretim politikasıdır. Kamu tarafıyla, sanayicisiyle, taciriyle, çiftçisiyle, çalışanıyla hepimiz aynı gemideyiz. Nihayetinde ürettiğimizi tüketenler de en başta bizleriz. Piyasa düzeni mutlaka sağlanmalı, kusuru olan muhakkak hukuken hesabını vermeli. Unutmayalım ki, “her fabrika bir kaledir.” diyerek sözlerini sonlandırdı.