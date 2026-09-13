İstanbul’da güvenlik güçleri kent merkezindeki eğlence ve sosyalleşme adreslerine yönelik dev bir operasyon için düğmeye bastı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Taksim, Cihangir ve İstiklal Caddesi başta olmak üzere Şişli genelinde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Gece kulüpleri, masaj salonları ve bazı dernek binaları polis ve jandarma tarafından ablukaya alındı.

Eş zamanlı arama ve kimlik kontrolleri

Emniyet ve jandarmanın ortaklaşa yürüttüğü operasyonda hedefteki mekanlar tek tek arandı. Gece kulüplerine ve masaj salonlarına giren ekipler, içerideki şahıslara yönelik kapsamlı GBT ve kimlik kontrolleri gerçekleştirdi.

Özellikle Beyoğlu ve Şişli hattındaki dernek binaları ile şüpheli adreslerde hassas aramalar yapıldı. Ekiplerin buralardaki evrak ve materyal incelemeleri devam ediyor.

Emniyet ve jandarma birimlerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalardaki adreslerde sosyetenin ve eğlence dünyasının sıkça uğradığı adresler yer alıyor. Operasyon kapsamında kamuoyunun yakından tanıdığı bazı ünlü isimlerin de gözaltına alındığı biliniyor.

Ekipler sahada, denetimler sürüyor

Sokaklarda güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken, operasyonun boyutu ve arama yapılan noktaların çeşitliliği dikkat çekti. Emniyet ve jandarma birimlerinin koordineli olarak sürdürdüğü denetimlerin kentin farklı noktalarında devam ettiği öğrenildi.

Operasyon gerçekleştirilen iller arasında İzmir de var

Adalet Bakanı Akın Gürlek gerçekleştirilen operasyon hakkında detayları sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Gürlek açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu 2026–2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu ve 2026/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda; çocuklarımızı, aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızla birlikte başlatılan “Ailem Güvende” operasyonlarında, 5 il merkezli ve toplam 15 ili kapsayan çalışmalarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştirilmektedir. Soruşturmalarda; fuhşa aracılık veya yer temin eden kişiler, bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler, müstehcen içerik üreten ve yayan şüpheliler ile çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetler incelenmiştir. SON DAKİKA Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız yurt dışına kaçtı! İçeriği Görüntüle Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, dijital incelemeler ve görüntü kayıtları sonucunda eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapılmış; uyuşturucu maddeler ile çok sayıda dijital materyale el konulmuş, çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmıştır. Soruşturmaların mali boyutunda ise MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edilmiştir. Bu para hareketlerinin kaynağı ve soruşturmalara konu faaliyetlerle bağlantısı araştırılmaktadır. Soruşturmaları titizlikle yürüten İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, operasyonlarda görev alan Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın kıymetli mensuplarına ve katkı sunan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Anayasamızın aile ve çocukların korunmasına ilişkin devlete yüklediği sorumluluk çerçevesinde, çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına ve yasa dışı faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz!"