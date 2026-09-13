Endonezya’da Java Denizi açıklarında ilerleyen bir yolcu gemisinden saatlerdir haber alınamıyor. Surabaya kentinden Banjarmasin’e gitmek üzere demir alan ve içerisinde 243 kişi taşıyan "Virgo Transport 8" adlı gemi, birden radardan kayboldu. Geminin son sinyal verdiği bölgede arama kurtarma ekipleri teyakkuza geçirildi.

Kıyıdan 145 km uzakta, sinyal kesildi

Güney Kalimantan Arama Kurtarma Dairesi tarafından yapılan açıklamada, gemiyle iletişime geçilemediği doğrulandı.

Sinyalin kesildiği son yerin, Banjarmasin kıyılarından yaklaşık 148 kilometre uzakta olduğu tespit edildi. Geminin fırtınaya mı yakalandığı yoksa teknik bir arıza sebebiyle mi sürüklendiği henüz belli olmadı.

Kötü hava şartları şüphesi

İşletmeci firmanın emniyet güçleriyle paylaştığı bilgilere göre, bölgede etkili olan olumsuz hava koşullarının geminin ilerleyişini zorlaştırdığı belirtiliyor.

Şirket yetkilileri, gemiyle irtibat kopmadan hemen önce havanın birden bozduğuna dair bir bildirim aldıklarını paylaştı.

Dev arama operasyonu başlatıldı

Haberin alınmasının ardından Java Denizi'nde çok sayıda gemi ve kurtarma botunun katıldığı geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

Alandaki denizcilere ve balıkçılara da olası bir iz ya da can yeleği görmeleri durumunda hemen yetkililere haber vermeleri yönünde çağrıda bulunuldu. Ekipler, zamanla yarışarak 243 yolcu ve mürettebata ulaşmaya çalışıyor.