Kaunas kentinde cuma namazı saatinde bir araya gelen eylemciler, cami yakınındaki parkın girişinde toplanarak yüksek gürültüyle ibadeti engellemeye çalıştı. Yaklaşık 100 kişiden oluşan grup; yüksek sesle motosiklet çalıştırıp müzik çalmanın yanı sıra kesilmiş bir domuz kafası teşhir ederek ırkçı sloganlar attı. Bölgede tırmanan gerginlik üzerine emniyet güçleri cami çevresine ilave polis ekipleri sevk etti. Kaunas Emniyet Müdürlüğü, eylemin gruplar arasında fiziki bir çatışmaya dönüşmeden sona erdiğini bildirdi.

Polis soruşturma ve idari işlem başlattı

Kaunas Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Odeta Vaitkeviciene, etkinlik ve toplantı yasalarını ihlal eden kişiler hakkında idari işlem başlatıldığını duyurdu. İhlalde bulunanlara 30 ila 150 euro arasında para cezası verilebileceği kaydedildi. Polis ayrıca nefret söylemi ve halkı kin ile düşmanlığa tahrik suçları kapsamında ceza kanununun ilgili maddelerince adli inceleme yürütüldüğünü açıkladı. Eylemcilerin camideki ibadeti engelleme planlarının olay öncesinde de yerel basına yansıdığı öğrenildi.

Bölgedeki Müslüman topluluğundan sert tepki

Eylem, kentte yaşayan Müslüman topluluğu ve çevre sakinleri tarafından tepkiyle karşılandı. Basına konuşan bir bölge sakini, "İnsanlar buraya sadece dua etmek için geliyor. Hayrete düşüm; bu durum çevredeki okullar ve mahalleli açısından da huzursuzluk yaratıyor. Bazı siyasetçilerin açıklamalarının ardından ibadethaneler çevresinde bu tür olaylar arttı ancak bu yaşananların en büyüğü oldu" ifadelerini kullandı.

Devlet korumasındaki tarihi miras: Kaunas Camii

Provokasyona maruz kalan Kaunas Camii, Litvanya devleti tarafından koruma altına alınmış resmi bir kültürel miras alanı konumunda bulunuyor. 1930-1932 yılları arasında inşa edilen yapı; mimari, tarihi ve dini önemiyle öne çıkarken aynı zamanda ülkedeki tek tuğla cami olma özelliğini taşıyor.