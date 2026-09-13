Son Mühür- Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın haklarında açılan soruşturmaya rağmen yurt dışından dönmeyen kızı ve damadıyla ilgili 'gelecekler' sözü gazeteci Vefa Yürekli'nin gündemindeydi.

''7 Ağustos’ta Kuşadası Belediyesi soruşturması kapsamında Bülent Tezcan’ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar hakkında yakalama kararı çıktı. İngiltere’de bulunan kızı ve damadı için konuşan Tezcan, “Gelecekler” dedi hatırlatmasında bulunan Yürekli,

''Açıklamanın üzerinden 35 gün, başka bir ifadeyle 840 saat geçti'' vurgusunda bulundu.

Yürüyerek yola çıksalardı...



''Londra–İstanbul arası uçakla yaklaşık 4 saat, otomobille molasız yaklaşık 35 saat sürüyor. Biz yine de en uzun ihtimali değerlendirdik ve “Yürüyerek geliyor olabilirler mi?” sorusunun peşine düştük'' diyen Vefa Yürekli,

''Londra ile İstanbul arasındaki yaklaşık 3 bin kilometrelik yolu, günde 12 saat ve saatte 5 kilometre hızla yürüdüklerini varsaydık.

7 Ağustos’ta yola çıksalardı;

3. gün Dover

4. gün Köln

5. gün Viyana

6. gün Belgrad

7. gün Sofya

8. gün İstanbul'a ulaşacaklardı.

En az 5 çift ayakkabı eskirdi...



Yani bugün 2 bin 100 kilometreyi geride bırakmış, Belgrad’ı geçerek Sofya yoluna girmiş olmaları gerekiyordu. İstanbul’a kalan mesafe yaklaşık 900 kilometre, süre ise 16 gün…

Bu yolculuk boyunca 9 ülkeden geçecek, yaklaşık 3 milyon 750 bin adım atacak ve en az 5 çift ayakkabı eskiteceklerdi. Manş Denizi’ni yüzerek geçmelerini beklemiyoruz; orada feribot kullanmalarına müsaade ediyoruz.

Bülent Tezcan’ın “Gelecekler” açıklamasında ise bugün 35’inci gün.

Bir 16 gün daha bekleyelim. Ondan sonra “Belki yürüyerek geliyorlardır” ihtimali de matematiksel olarak ortadan kalkacak'' mesajıyla Bülent Tezcan'ın kızı ve damadının dönüp hesap verecekleri konusundaki inancının gerçeği yansıtmadığına dikkat çekti?



Ne olmuştu?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturmasında aralarında Bülent Tezcan'ın kızı ve damadının da bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bülent Tezcan, haklarında gözaltına kararı verilen ancak daha sonra yurt dışında oldukları ortaya çıkan kızı ve damadı için “Tabii ki dönecekler” ifadelerini kullanmıştı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan Ezgi Tezcan Yaşar ve Umut Yaşar'ın, Türkiye’ye gelip ifade vermek yerine Londra’dan e-imza ile mahkemeye başvurarak, azledildikleri şirketten alacaklarını talep ettikleri ortaya çıkmıştı.

İmamoğlu kanadından tepki vardı...



Ekrem İmamoğlu'n çok yakın bir isim olan CHP eski Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, Bülent Tezcan'a seslenerek, ''Aziz milletimiz yıllarca size oy verdi. Önerim, hakkında gözaltı kararı verilen yakınlarınıza söyleyin gelsin'' sözleriyle Bülent Tezcan'a çağrıda bulunmuştu.

Kuşadası aile çiftliğiniz mi?



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Kuşadası Belediyesi'ni aile çiftliğine çevirmişsiniz sözleriyle seslendiği Bülent Tezcan'a,

''Kuşadası Belediyesi iddialarla çalkalanıyor, ortalık kaynıyor! Küçük kızın imar müdürlüğünde koltuk sahibi mi oldu? Büyük kızın ve damadın, belediyenin kendi avukatları varken yıllardır vekâletleri kapıp belediyenin davalarını mı takip ediyor? Kuşadası gerçekten sizin aile çiftliğiniz mi?'' diye sormuştu.