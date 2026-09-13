Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturmada ortalık karıştı. Dosyaya giren tanık ifadeleri, hem yapının başına geçen Alihan Kuriş hakkındaki çarpıcı iddiaları hem de 17-25 Aralık sürecinin hemen öncesinde Pensilvanya’dan gelen gizemli bir mektubu gün yüzüne çıkardı.

Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıkları düğmeye bastı. "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması ile Denizolgun’un şüpheli ölümüne ilişkin dosya birleşti.

FETÖ, Alihan Kuriş’i neden iletti?

Soruşturmanın en kritik noktası, Alihan Kuriş'in örgütle olan ilişkisi. Tanık R.Ş., Kuriş’in bizzat Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından yönetildiğini iddia etti.

FETÖ'nün devlete bağlı bir çizgi izleyen Denizolgun’u istemediğini belirten R.Ş., kirli planı şu sözlerle özetledi:

"FETÖ, Arif Ahmet Bey'i devletin ve hükümetin yanında olmayı istediği için cemaatin başında istemedi. Onun yerine Alihan'ın geçmesini uygun gördüler. Alihan'ı cemaatin başına geçirmek için tek seçenek Arif Ahmet Bey'in ölmesiydi. Alihan kimlerin bu işin içinde olduğunu çok net biliyor."

Zamanlama dikkat çekici. Denizolgun sahadan çekildi, Kuriş koltuğa oturdu.

"Beni zehirleyebilirler" uyarısı

Dosyadaki ifadelere göre Tanık Y.K. ve R.Ş., Kuriş ile annesi Ayşe Gülderen’in, Denizolgun’u sürekli kötüleyerek cemaat yönetimini ele geçirme planları yaptığını öne sürdü.

Hatta Denizolgun’un ölmeden önce yakın çevresine "Bunlar beni belki de zehirler" diyerek Alihan Kuriş ve annesini işaret ettiği iddiası dosyaya girdi.

Pensilvanya'dan mektup gelişmişti: "Devletin yanındayız"

Soruşturmada ifade veren iş insanı M.K. ise 17-25 Aralık sürecinin hemen öncesine dikkat çekti. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Denizolgun’a mektup gönderdiğini belirten M.K., Denizolgun'un bu teklifi anında reddettiğini vurguladı.

Denizolgun, Pensilvanya’dan gelen iş birliği çağrısına net bir rest çekmişti:

"Fetullah Gülen'den mektup geldi. İlerleyen süreçte birlikte hareket etmek istediğini söyledi. Ben hayır demeyi düşünüyorum. Biz devletimizin yanında dururuz."

Bu dik duruşun ardından yaşanan şüpheli vefat ve Alihan Kuriş'in yönetime gelişi, yargının merceğinde. Savcılık, hem Kuriş hakkındaki suç örgütü iddialarını hem de cinayet şüphesini çok yönlü araştırmaya devam ediyor.

