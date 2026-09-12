Son Mühür - Finans dünyasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan ve yürütülen soruşturmanın merkezinde yer alan Muhammet Yarız, hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından firar etti. Telefonunu İstanbul’daki ofisinde bırakarak izini kaybettirmeye çalışan Yarız’ın, Muğla'nın Marmaris ilçesinden deniz yoluyla kaçarak Yunanistan’a geçtiği tespit edildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından soruşturmayı yürüten adli makamlar, Yarız’ın tüm banka hesaplarına ve mal varlığına el koyarak tedbir kararı uyguladı.

İsmail Saymaz paylaştı

Gelişmeyi kamuoyuna duyuran gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabı (X) üzerinden yaptığı paylaşımda firar sürecine ve alınan adli kararlara ilişkin şu detayları aktardı:

"Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, Marmaris’ten tekneyle yurt dışına kaçtı. Telefonunu ofisinde bırakan Yarız’ın Yunanistan’da olduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarılan Yarız’ın mallarına ve hesaplarına tedbir kondu."

Hesaplarına ve mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen emniyet ve yargı birimleri, soruşturma kapsamındaki incelemelerini derinleştirdi. Yarız’ın Türkiye’deki tüm finansal hareketlerini durdurmak amacıyla hesaplarına bloke konulurken, üzerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına da el konuldu. Güvenlik güçleri ve adli merciler, Yunanistan’a kaçtığı belirlenen şüphelinin iadesine yönelik hukuki ve diplomatik süreçleri başlattı.