Son Mühür- İzmir’in turizm ve tarih merkezi Urla’da arkeolojik koruma çemberi genişliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Gülbahçe Mahallesi’nde bulunan kritik parseller için ezber bozan bir karar imzaladı. Resmi Gazete’de de yer alan kararla birlikte bölgedeki 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanlarının sınırları güncellendi, dereceler yükseltildi.

3. Dereceden 1. Dereceye: Koruma en üst seviyeye çıkarıldı

Kurulun 12 Haziran 2026 tarihli ve 21648 sayılı kararında, Maliye Hazinesi mülkiyetindeki arazilerde yapılan güncel arazi tespitleri belirleyici oldu. Tapunun 333 ada 519 parseli ile 482 ve 488 parsellerinde yer alan taşınmazlar için inceleme yürüten uzmanlar, alanın tarihi değerini yeniden tescilledi.

Alınan karara göre:

333 ada 482 ve 488 parsellerin 3. derece arkeolojik sit alanında kalan bölümlerinin derecesi artırıldı ve alan resmen 1. derece arkeolojik sit olarak değiştirildi.

333 ada 519 parselin 1. derece arkeolojik sit sınırları paftaya uygun olarak yeniden düzenlendi.

Mevcut sit sınırlarının dışında kalan alanlar için de tehlike çanları çalmaması adına tescil çalışmaları başlatıldı.

Böylece tarihi mirasa dokunulmasının önüne geçecek en sert koruma tedbirleri devreye girmiş oldu.

Tapu siciline şerh düşülüyor

Karar sadece kağıt üzerinde kalmadı; hemen uygulamaya geçildi. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 8. maddesi uyarınca, ilgili parsellerin tapu kütüğüne "1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı" şerhi işlenmesi için Tapu Müdürlüğü'ne talimat verildi.

Kurul kararda şu ifadelere yer verdi:

"İzmir İli, Urla İlçesi, Gülbahçe Mahallesi'nde yer alan, tapunun 333 ada 519, 482 ve 488 parsellerinde kayıtlı taşınmazlara ilişkin arazide yapılan güncel tespitler doğrultusunda; 333 ada 482 ve 488 parsellerin bir bölümünün kararlarımız eki paftada gösterilen şekilde 1. derece arkeolojik sit olarak tescillenmesine, Tapu Müdürlüğünce 2863 sayılı kanunun 8. Maddesi gereğince şerh konularak belgeleriyle birlikte Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine karar verildi."

