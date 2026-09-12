Son Mühür - Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. 8 Eylül'de Van'ın Muradiye ilçesinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın aranan eşi Çağla Öz, İstanbul'da emniyet güçlerine teslim oldu. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam eden Öz'ün, ifadesi alınmak üzere Van'a sevk edileceği bildirildi.

Çağla Öz teslim oldu

İstanbul'da polise teslim olan Çağla Öz'ün emniyetteki ilk işlemlerinin ardından Van'a nakledilmesi beklenirken, soruşturmanın seyri açısından kilit önemdeki detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Düğün sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ve hakkında gözaltı kararı bulunan Öz'ün teslim olmasıyla birlikte, soruşturma kapsamındaki mali kaynakların izi sürülmeye devam ediyor.

45 milyon liralık lüks düğün mercek altında

Çiftin Van’da gerçekleştirdiği görkemli düğünde takılan yüksek miktardaki altın, döviz ve Türk Lirası'na ait görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Piyasa değerinin yaklaşık 44-45 milyon lira olduğu öne sürülen takı ve paraların kaynağı soruşturma kapsamında mercek altına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından Tançalan'ın tüm mali hareketleri ve mal varlığı incelemeye alındı.

Servet değerindeki altınlar odunluktaki valizden çıktı

Mehmet Fatih Tançalan’ın tutuklanmasının ardından polis ekipleri düğünde takılan altınların izini sürdü. Muradiye ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, takıların odunluk bölümüne gizlenmiş bir valizin içinde olduğu saptandı. Aramada 66 adet altın bilezik, 2 metre ve 1,5 metre uzunluğunda iki zincir kolye, set gerdanlık, kemer, bileklik, künye, yüzük, küpe, kol düğmeleri ile 67,5 gram ağırlığında külçe görünümlü materyal ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alınırken ziynet eşyalarına el konuldu.