Son Mühür - Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız'ın Marmaris'ten tekneyle Yunanistan'a kaçtığı iddiaları finans ve sermaye piyasalarında geniş yankı buldu. Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldığı öne sürülen Yarız’ın, takip edilmemek için cep telefonunu İstanbul’daki ofisinde bıraktığı iddia edildi. Gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği devralma sürecine ilişkin Tera Grubu yazılı bir açıklama yaparak sürecin kaldığı yerden devam ettiğini vurguladı.

Tera Grubu: "Süreç devam ediyor, stratejik vizyonumuz değişmedi"

Şirket tarafından yapılan açıklamada, 9-10 Eylül 2026 tarihlerinde duyurulan Pusula Finans Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerinin Tera Grubu tarafından devralınmasına ilişkin görüşmelerde temel şartlarda mutabakata varıldığı hatırlatıldı. Kamuoyuna yansıyan haberlerin devir kararlarını etkilemediği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kamuoyuna yansıyan söz konusu gelişmelerin, Pusula Finans Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerinin tüzel kişilikleri, faaliyetleri ve kurumsal yapıları ile Tera Grubu’nun planlanan devralma işlemine ilişkin stratejik değerlendirmesi ve finansal vizyonu bakımından herhangi bir değişiklik oluşturmadığı önemle belirtilmelidir. Şirketlerin tüzel kişilikleri ile faaliyetlerinden bağımsız nitelikteki gelişmeler, bu stratejik ve finansal değerlendirmeyi değiştiren bir husus teşkil etmemektedir. Bu itibarla, daha önce kamuoyuna açıklanan planlanan pay devir işlemine ilişkin süreç devam etmekte olup; işlemin tamamlanması, ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumların gerekli izin ve onaylarının alınması ile taraflarca kararlaştırılan diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlıdır."

İsmail Saymaz firarı ve tedbir kararını duyurmuştu

Pusula Portföy'ü sarsan süreç, Gazeteci İsmail Saymaz'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla gündeme oturmuştu. Saymaz, Yarız'ın yurt dışına kaçtığını ve adli adımların atıldığını şu sözlerle duyurmuştu:

"Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, Marmaris’ten tekneyle yurt dışına kaçtı. Telefonunu ofisinde bırakan Yarız’ın Yunanistan’da olduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarılan Yarız’ın mallarına ve hesaplarına tedbir kondu."