1980 İstanbul doğumlu olan Olmuştur, 46 yaşında ve kariyerinin neredeyse tamamını THY çatısı altında geçirmiş bir isim. Uçuş ağı planlamasından bilet fiyatlandırmasına, Miles&Smiles sadakat programından kurumsal iletişime kadar geniş bir sorumluluk alanına sahip.

Ahmet Olmuştur'un eğitim hayatı nasıl şekillendi?

Ahmet Olmuştur, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. Ardından uluslararası bir formatta yürütülen İşletme İdaresi yüksek lisans programına katıldı. Bu süreçte New York'ta Long Island University, Londra'da European Business School ve Paris'te Pôle Universitaire Léonard de Vinci gibi üç farklı ülkenin prestijli okullarında dönüşümlü olarak eğitim gördü.

THY'deki kariyer yolculuğu ne zaman başladı?

Olmuştur, iş hayatına 2000 yılında THY Çağrı Merkezi'nde yarı zamanlı çalışarak adım attı. Lisansüstü eğitimini tamamlamasının ardından şirkete dönerek Gelir Yönetimi Başkanlığı bünyesinde Uçuş Analisti olarak görev almaya başladı. Aynı birimde sırasıyla Genel Dağıtım Sistemleri Müdürü, Gelir Yönetimi ve Fiyatlandırma Müdürü, ardından da Gelir Yönetimi Başkanı pozisyonlarına yükseldi.

2014 yılından itibaren üst düzey yönetim kademesine geçen Olmuştur, 2023'e kadar Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürdü. 2023 itibarıyla ise Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı unvanıyla THY'nin satış, pazarlama, müşteri deneyimi ve uçuş ağı planlaması gibi alanlarının başına geçti.

Ahmet Olmuştur hangi kuruluşlarda görev yapıyor?

THY'deki sorumluluklarının yanı sıra Olmuştur, farklı kurum ve vakıflarda da aktif rol üstleniyor. Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı'nda yönetim kurulu ve mütevelli heyeti üyeliği, Türkiye Golf Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TÜGEV) yönetim kurulu üyeliği ve DEİK/Türkiye-Almanya İş Konseyi üyeliği bunların başında geliyor.

Ahmet Olmuştur kaç yaşında, nereli?

1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ahmet Olmuştur, eğitim hayatının ilk yıllarını da aynı şehirde geçirdi. Şu anda 46 yaşında olan deneyimli yönetici, evli ve üç çocuk babası. Çağrı merkezinde yarı zamanlı işçi olarak başladığı Türk Hava Yolları serüveninde bugün şirketin ticari stratejisini belirleyen isimlerin başında yer alıyor. Olmuştur'un kariyer çizgisi, kurumsal sadakat ve adım adım yükselişin sektördeki en dikkat çekici örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.