Evlerin en çok kullanılan alanları olan mutfak ve banyolarda zaman zaman ciddi koku problemleri yaşanıyor. Lavaboya dökülen çaylar, tabaklarda kalan yemek artıkları ve lavabo borusuna yapışan yağlar bir süre sonra içeride resmen çürüyor. Bu durum sadece kötü koku yaratmıyor, aynı zamanda mikrop yuvasına da zemin hazırlıyor. Çoğu kişi marketten aldığı pahalı kimyasal açıcılarla bu sorunu çözeceğini sanıyor ama bu ürünler hem borulara zarar veriyor hem de kokuyu kalıcı olarak yok etmiyor.

Karbonat ve sirke mucizesi boruları kazıyor

Temizlikte sıkça kullanılan karbonat ve sirke ikilisi lavabo kokularında da ilk akla gelen yöntem. Bu iki malzeme bir araya geldiğinde güçlü bir kimyasal reaksiyon gösteriyor. Yarım bardak karbonatı doğrudan lavabo deliğinden aşağı dökün. Hemen arkasından bir bardak beyaz sirkeyi boşaltın. Delikten köpükler çıkmaya başlayacaktır, bu esnada borunun içindeki yağlar sökülüyor. Köpürme tamamen bittikten sonra bir çaydanlık dolusu sıcak suyu giderden aşağı bırakın. Kokunun gittiğini göreceksiniz.

Kahve telvesini sakın çöpe atmayın

Giderde büyük bir tıkanıklık yoksa ama yine de hafif ve rahatsız edici bir koku geliyorsa kahve telvesi imdada yetişiyor. Sabah içtiğiniz Türk kahvesinin ya da filtre kahvenin telvesini lavaboya dökün. Üzerine çok az sıcak su gezdirerek borulardan akmasını sağlayın. Kahve, yapısı gereği kötü kokuları içine çeker ve yok eder. Bu işlem mutfağınıza kısa süreliğine de olsa taze bir kahve kokusu da verir.

Kaya tuzu ve limon ferahlığı

Özellikle mutfakta balık veya soğan gibi ağır kokulu yiyecekler hazırladıktan sonra lavabodan gelen koku ağırlaşır. Bunun önüne geçmek için lavabo deliğine bir avuç iri kaya tuzu dökün. Üzerine taze sıktığınız limonun suyunu ilave edin. İsterseniz limon kabuklarını rendeleyip sıcak suyla da gönderebilirsiniz. Tuz, borunun kenarlarına yapışan kalıntıları zımpara gibi kazırken, limon asidi de borunun içini dezenfekte ediyor.

Pek bilinmeyen yöntem hardal tozu

Kokuyu maskelemek yerine doğrudan koku moleküllerini parçalayan bir diğer formül ise kuru hardal tozudur. Çoğu kişinin bilmediği bu yöntem, en inatçı kokularda bile işe yarıyor. İki yemek kaşığı kadar toz hardalı lavabo deliğine dökün ve üzerine bir litre kaynar su boşaltın. Bu yöntemi gece yatmadan önce yaparsanız ve sabaha kadar lavaboyu hiç kullanmazsanız, hardal borularda daha uzun süre kalır ve etkisi çok daha kalıcı olur.