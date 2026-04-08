Özellikle dün akşam Gözde ile yaşadığı büyük kavganın ardından 8 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümde sevilen ismin yer almaması dikkatleri çekti. Arama motorlarında Nagihan diskalifiye mi oldu başlığı altında binlerce arama yapılıyor.

Yaşanan gergin anların sonrasında ünlü yarışmacının adada olmaması çeşitli iddiaları beraberinde getiriyor. İnsanlar Nagihan neden yok sakat mı diyerek durumun sağlık problemi mi yoksa ceza mı olduğunu anlamaya çalışıyor. Yarışmacının Gözde ile girdiği şiddetli tartışma yüzünden psikolojik olarak dinlendirildiği dedikoduları sosyal medyada hızla yayılıyor. Öte yandan Nagihan elendi mi sorusu da izleyicilerin aklını kurcalayan en büyük soru işaretleri arasında yer alıyor. Henüz yapım ekibinden bu konuyla ilgili net bir açıklama gelmedi.

Survivor dokunulmazlık oyununda yaşanan büyük kriz

Yarışmanın son bölümünde Gözde ve Nagihan arasında ekranlara yansıyan tartışma adada büyük bir kriz yarattı. İki iddialı kadın yarışmacı arasındaki yüksek tansiyon ada konseyine de sıçradı. Ertesi gün oynanan kritik dokunulmazlık oyununda başarılı sporcunun oyun alanına gelmemesi herkesi şaşırttı. Diskalifiye iddiaları giderek güçlenirken bazı izleyiciler onun sadece sakinleşmesi için yapım ekipleri tarafından adadan uzaklaştırıldığını savunuyor.

Kadınlar eleme haftasında potaya giren isimler belli oluyor

Birleşme partisinin ardından yarışmada kurallar tamamen değişti ve artık SMS oylaması bitti. Adaya veda edecek ismi tamamen yarışmacıların kendi sergilediği performanslar belirliyor. Kadınlar eleme haftasında potaya giren ilk eleme adayı Lina oldu. Bu akşam oynanan zorlu dokunulmazlık oyununun ardından ikinci bir isim daha eleme potasına girecek. İki kadın yarışmacı Survivor adasında kalmak için çok zorlu bir performans yarışına çıkacak ve kaybeden kişi adaya veda edecek.

Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere kimdir

Nagihan Karadere, 16 Şubat 1984 tarihinde Osmaniye iline bağlı Kadirli ilçesinde dünyaya geldi. Genç yaşlarda spora büyük ilgi duymaya başladı ve atletizm alanında kendini geliştirdi. Kısa mesafe ve engelli koşu dallarında Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden milli bir atlet. Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde uzun yıllar boyunca forma giydi ve sayısız madalya kazandı. Spor kariyerini noktaladıktan sonra Survivor yarışmasına katılarak güçlü yapısıyla milyonların sevgisini kazandı. Parkurlardaki hızı sayesinde adından her zaman söz ettiren iddialı bir yarışmacı.