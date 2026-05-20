Ege Üniversitesinin 71'inci kuruluş yıl dönümü MÖTBE Kültür Merkezi’nde düzenlenen coşkulu bir törenle kutlandı. Düzenlenen törene üniversite yönetimi, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.Programda kuruluş yıl dönümü videosu gösteriminin ardından Türk Halk Müziği Topluluğu konser verdi. Çeşitli branşlarda başarı elde eden sporcular ile uzun yıllar görev yapan personele belgeleri takdim edildi.



Törende konuşan Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ege Üniversitesi'nin 71 yıl boyunca sadece bir eğitim kurumu olmakla kalmadığını, tıp fakültesiyle tüm bölgeye şifa dağıtmış, ziraat fakültesiyle bereketli topraklarımıza değer katmış, mühendislik fakültesiyle ise sanayinin ve teknolojinin adeta beyni olduğunu kaydetti.

"Devasa bir çınar"



İzmir sokaklarında, kordonunda ve meydanlarında bitmek bilmeyen bir enerji ve dinamizm olduğunu, İzmir'e bu enerjiyi katan en önemli dinamolardan birinin de Ege Üniversitesi oldğunu vurgulayan Kasapoğlu,"Bugün, sadece İzmir'imiz için değil, ülkemiz için de köklü bir çınar olan Ege Üniversitesinin gölgesindeyiz. 1955 yılında Ege'nin bereketli topraklarına ekilen bu ilk bilim tohumu, bugün dalları sınırları aşan, gölgesinde yüz binlerce genci yetiştiren devasa bir çınara dönüşmüştür.Ürettiği bilgi, yetiştirdiği donanımlı insan kaynağı ve topluma dokunan projeleriyle Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda her zaman en ön saflarda yer almıştır" diye konuştu.

"Üniversitemiz, geleceğe katkı sunan önemli merkezlerdendir"



Ege Üniversitesinin 71'inci yaşını gururla kutladıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Musa Alcı ise, "Köklü geçmişi, güçlü akademik birikimi ve araştırma odaklı yaklaşımıyla yükseköğretim sistemimizin öncü kurumları arasında yer alan üniversitemizin 71'inci kuruluş yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Kurulduğu günden bu yana 'Bilimde öncü, araştırmada güçlü' vizyonuyla çalışmalarını sürdüren üniversitemiz; eğitim, bilim, Ar-Ge ve inovasyon alanlarındaki çabalarıyla ülkemizin gelişimine yön vermektedir. Özellikle yapay zekâ, dijital dönüşüm, sağlık, sürdürülebilirlik, tarım ve mühendislik alanlarında yürütülen araştırmalarla üniversitemiz, geleceğe katkı sunan önemli merkezlerdendir. Araştırma üniversitesi kimliğiyle disiplinler arası çalışmaları teşvik eden üniversitemiz; yürütülen projeler ve bilimsel çalışmalarla sosyal ve ekonomik katkıyı önemsemektedir" ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma töreni ve yürüyüş yapıldı



Törenin ardından üniversite yönetimi ile akademik ve idari personelin katılımıyla bayramlaşma programı gerçekleşti. Daha sonra "Ege Üniversitesi: Zamanda İzler" fotoğraf sergisini gezen katılımcılar, 45. Kültür Sanat ve Spor Şenliği yürüyüşüne katılarak şenlik coşkusuna ortak oldu.