Son Mühür/Selda Meşe- Bornova 3. Sanayi Sitesi’nde ilk kez düzenlenen “Sanayi Street Food Fest”, sokak lezzetleri, müzik etkinlikleri ve sosyal buluşmalarla vatandaşı sanayi esnafıyla bir araya getirerek coşkulu anlar yaşattı.

Sanayi sitesini sosyal yaşamın merkezlerinden biri haline getiren festival, renkli görüntülere sahne olurken, etkinlik boyunca kurulan stantlarda vatandaşa farklı lezzetler deneyimi yaşatıldı. Sanayi bölgesinin alışıla gelmişin dışına çıkan yapısıyla dikkat çeken organizasyon, esnaf ve vatandaşı bir araya getirme fırsatı yakaladı.

"Sanayinin toplumdaki algısını değiştireceğiz"



Organizasyonun Bornova markasına değer kattığını belirterek, “Bu işin arkasında çok büyük mücadele ve emek var. Burada bu güzellikleri yaşatan Şenol Başkan’a teşekkür ediyorum. Sanayinin toplumdaki algısını değiştirmek için arkadaşlar yola çıktı ve bence çok da başarılı oldular. Bornova Sanayisi’nde böyle bir organizasyonun yapılması, Bornova’ya yeni bir marka değeri katılması bizim için de çok önemli. Emek veren tüm esnafımıza, firmalarımıza ve katılan vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah seneye çok daha büyüğünü hep birlikte gerçekleştiririz.” diye konuştu.

Esnaf ve vatandaşı buluşturan etkinlik



İzmir 3. Sanayi Sitesi Başkanı Şenol Demirel ise festivalin temel amacının sanayi esnafı ile vatandaşı bir araya getirmek olduğunu ifade ederek, “Gerçekten çok emek harcanılan bir festival oldu. Bu organizasyonu Bornova’yı, İzmir’i ve tüm halkımızı sanayi sitesi esnafı ile buluşturmak amacıyla gerçekleştirdik. Hepimizin gülmeye, eğlenmeye ihtiyaç duyduğu dönemlerden geçiyoruz. İnsanların burada keyifli vakit geçirmesi bizi çok mutlu ediyor” dedi.

