Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Bornova ilçesi sınırlarında yer alan Manda Çayı çevresine 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve ilavesi hakkında askıya çıkılan planlara CİMER üzerinden yoğun itiraz geldi. İtirazlar; planın genel ilkeler, DOP kesintileri ve plan kararları açısından yeniden değerlendirilmesini içeriyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yarın gerçekleşecek olağanüstü meclis toplantısına gelecek olan komisyon raporlarında yapılan itirazlara verilen kararlar dikkat çekti.

Rapora AK Partili komisyon üyelerinden onay çıkmadı. AK Partili Büyükşehir Meclis Üyelerinden alınan bilgiye göre kararın yönünü vatandaşların talebi belirledi.

Meclis üyeleri, “Burada yapılan çalışma oradaki yol güzergahı ve ulaşım sisteminin güncellenmesi üzerineydi. Orada mahkeme kararıyla plansız bir alan vardı. Çok gelen bir itiraz var. Teknik olarak böyle bir düzenlemeyi içeren plan olarak gördük ama oradaki insanlardan çok sayıda gelen itiraz var. Genel olarak benimsediğimiz şey bu tür çok yoğun gelen itirazlarda demek ki vatandaşlar bizim görmediğimiz ama gördüğü bir şey var diyoruz, yanında yer alıyoruz ve oy çokluğu veriyoruz” şeklinde ifadeler kullandı.

Meclise gelecek olan komisyon raporları ise şu şekilde;

“Bornova ilçesi, Kazımdirik, Yeşilova, Karacaoğlan Mahalleleri Manda Çayı Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; 14/04/2026 tarihli ve E.2680735 HİM başvurusu ekinde yer alan dilekçe ile Belediye Başkanlığımıza iletilen itirazın; Hukuk Komisyonunca oyçokluğu ile uygun bulunmadığına, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca “İtiraza konu imar planının 5216 sayılı Kanun, 3194 sayılı İmar Kanunu ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak hazırlandığı anlaşıldığından” oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin Müşterek Rapor. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.2987527)”

“ Bornova ilçesi, Kazımdirik, Yeşilova, Karacaoğlan Mahalleleri Manda Çayı Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; 01/04/2026 tarihli ve E.2678168 sayılı CİMER başvurusu ile Belediye Başkanlığımıza iletilen itirazın; Hukuk Komisyonunca oyçokluğu ile uygun bulunmadığına, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca “İtiraza konu imar planının 5216 sayılı Kanun, 3194 sayılı İmar Kanunu ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak hazırlandığı anlaşıldığından” oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin Müşterek Rapor. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.2987642)”

“Belediye Meclisimizin 13/02/2026 tarihli ve 04.255 sayılı Kararı ile uygun görülen 18/03/2026 – 16/04/2026 tarihleri arasında askıya çıkarılan, yaklaşık 23 hektarlık alana ilişkin hazırlanan, Bornova ilçesi, Kazım Dirik, Yeşilova, Karacaoğlan Mahalleleri Manda Çayı Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine yönelik; imar planının genel ilke ve stratejileri, Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kesintileri ve plan kararları açısından yeniden değerlendirilmesi talebiyle Belediye Başkanlığımıza iletilen itirazların oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.2967578)”

“Bornova ilçesi, Kazımdirik, Yeşilova, Karacaoğlan Mahalleleri Manda Çayı Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesine; 15/04/2026 tarihli ve E.2678977 sayılı Dilekçe ile yapılan itirazın oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.2987656)”