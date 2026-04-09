Son Mühür/ Emine Kulak - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, hakkında yürütülen “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamalarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Eşki, güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Polis araçlarıyla adliyeye getirilen Eşki’nin sevki sırasında çevrede geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi makamlardan kapsamlı bir açıklama yapılmazken, dosyanın içeriğine dair incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Eşki’nin adliyedeki işlemlerinin ardından savcılık tarafından ifadesinin alınacağı ve sürecin seyrine göre mahkemeye sevk edilip edilmeyeceğine karar verileceği belirtildi.

Öte yandan, Cumhuriyet Halk Partisi Bornova İlçe Örgütü üyeleri adliye önünde toplanarak Eşki’ye destek verdi. Kalabalık grup sık sık sloganlar atarken, bölgede zaman zaman yoğunluk yaşandı. Adliye çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ekipleri geniş çaplı önlem aldı.

Destek eylemine çok sayıda ilçe belediye başkanı da katıldı. Yerel yöneticilerin yanı sıra partililer ve vatandaşlar da adliye önünde hazır bulunarak süreci yakından takip etti.