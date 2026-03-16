Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir’de sahada ‘çözüm odaklı’ siyaset yapan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına ‘yeşil ışık’ yakması siyasi kulisleri hareketlendirdi. Daha önce yeniden başkan adayı olacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yanı sıra, partisinde başarılı bir süreç yürüten CHP İl Başkanı Çağatay Güç’ün de ismi başkan adayları arasında geçiyor.

Çözüm odaklı siyaset yapan AK Partili Çankırı, adaylığa ‘yeşil ışık’ yaktı

Türkiye’de bir erken seçim olmadığı takdirde yerel seçimler 25 Mart 2029 tarihinde gerçekleşecek. Siyasi kulislerin hareketli olduğu İzmir’de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylarının isimleri şimdiden netleşmeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bu yılın başında bir daha belediye başkanlığı yapmak istediğini açıklamıştı. İzmir’de sahada ‘çözüm odaklı’ siyaset yapan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, geçtiğimiz gün medya temsilcilerinin katıldığı bir iftar düzenledi. Kentte bir çok sorunun çözümünde aktif rol oynayan Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına ‘yeşil ışık’ yaktı. “İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak mısınız?” sorusuyla sahada çok karşılaştığını anlatan Çankırı, “Bu soru vatandaşlarımızda da karşılığı olan bir şey. Bu iş kısmet. Görev verilirse alınır bayrak da temsil edilir” dedi. Bir önceki yerel seçimlerde AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ile çok güzel, uyumlu bir seçim süreci geçirdiklerini kaydeden Çankırı, “Hangi arkadaş aday olursa onunla birlikte çalışıp yerelde AK Parti’nin bayrağını dikmek en önemli görevlerimizden birisidir. Son güne kalmadan sürekli sahada çalışarak , yarın seçim varmış gibi çalışıyoruz bu da teveccüh görüyor. O yüzden 2029’da inşallah hepimiz görecek. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber, partimizle beraber yapacağımız istişareler sonucunda, Rabbimiz hayırlısını versin" diye konuştu.

Başkan Tugay da yeniden aday

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bu yıl başlarında yaptığı bir açıklamada yeniden aday olmak istediğinin açıklamıştı. Göreve geldiği günden beri çöp depolama sorunu, havuzdaki işçiler, körfez kirliliği gibi sorunları çözmeye çalışan Başkan Tugay açıklamasında, “Her şeyin bu üç sene içinde bitmeyeceği belli. O nedenle kısmetse ve Allah nasip ederse istiyorum bir dönem daha görev yapmayı” demişti. Tugay, bu konuda kararı İzmir halkı, CHP Genel Merkezi ve Parti Meclisinin vereceğini sözlerine ekledi. Başkan Tugay ve ekibinin 2029 yılında yapılması planlanan yerel seçimlere kadar gösterecekleri performansın da adaylık sürecinde etkili olacağı ifade ediliyor.

Aliağa adaylığında başarılı bir seçim geçiren CHP İzmir İl Başkanı Güç, doğal aday!

Kamuoyunda “Doğal İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı’ olarak konumlandırılan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün ismi de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığında geçiyor. Bu konudaki sorulara, "Net bir hedefim yok. Benim tek hedefim iktidarın bir il başkanı olmak" şeklinde yanıt veren Güç, Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına da kapıları tam kapatmıyor. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine CHP Aliağa Belediye Başkan adayı olarak giren Güç, seçimlerde önemli bir başarı elde ederek, MHP adayı Serkan Acar’ın ardından en çok oyu alan başkan adayı oldu. Resmi seçim sonuçlarına göre MHP Adayı Serkan Acar yüzde 46,72 oranında oy alırken, CHP’nin adayı Çağatay Güç yüzde 44, 38 oranında oy aldı. CHP İzmir İl Başkanlığı’na seçildikten sonra il ve ilçe örgütlerinde önemli çalışmalara imza atan Güç de potansiyel İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları arasında yerini alıyor.