Son Mühür / Yağmur Daştan - Bornova’daki Ankara Asfaltı yan yolu, adeta ‘yap boz’ gibi çocuk oyuncağına döndü. Bornova Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce 2024 yılından beri defalarca asfaltlanmaya çalışılan yolda bir kez daha çalışma başladı. Daha önce de asfaltlanan ve kısa sürede bozulan yolda 2024’ten bu yana yapılan asfalt çalışmalarının bir türlü kalıcı olmadığını belirten AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Nail Kocabaş, tepkilerini gösterdi. Sürecin başından beri uyarılarda bulunduğunu ifade eden Kocabaş, “Baştan düzgün iş yapmanın bu kadar zor olmaması gerek” diyerek her iki belediyeye de eleştirilerini sıraladı.

Tamı tamına üç kez asfaltlamaya çalıştılar!

Sürecin 2024 yılında İZSU’nun yaptığı altyapı çalışmalarıyla başladığını hatırlatan AK Partili Kocabaş, 6 Eylül 2024’te dökülen asfaltın ardından yaşanan süreci şu sözlerle anlattı: "Daha 28 Eylül’de ilk uyarımızı yaptık ve göçmeler var, çukurlar oluşuyor dedik. Konuyu Büyükşehir Meclisi’nde de gündeme getirdim. ‘Daha yağmurlar gelmeden yol bozuldu, asfalt çok kötü durumda’ diyerek yapılan işin yetersiz olduğunu söyledim. Nitekim kısa süre içinde yol tamamen bozulmuş bir hale geldi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise o dönem sorumluluğun kendisinde olmadığını söyledi ancak sonuç değişmedi. 11 Aralık’ta ikinci kez seslenerek büyük çukurların tehlike yarattığını belirttik. 15 Ocak 2025’te ise üçüncü kez konuşarak yolun artık bir off-road parkuruna döndüğünü söyledik. Sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi uyarılarımızı dikkate aldı ve Ocak 2025’te aynı yerde kazı yaparak yeniden asfalt döktü. Fakat o çalışma da uzun sürmedi ve yol tekrar bozuldu."

“Aynı yol için yeniden para harcanıyor”

Takvimler Mart 2026’yı gösterirken aynı noktada bir kez daha çalışma başlatılmasına tepki gösteren Kocabaş, vatandaşın mağduriyetine vurgu yaptı. "Aynı yerde yine İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışma yapıyor ve asfalt serimi için hazırlık yürütüyor. Şimdi aynı yol için yeniden para harcanıyor” sözleriyle tepkilerini dile getiren AK Partili Kocabaş, “Peki, vatandaşın çektiği çileye, kaybolan zamana ve boşa harcanan paraya yazık değil mi? Baştan düzgün iş yapmanın bu kadar zor olmaması gerek! Yapamadıkları her işte engelleniyoruz bahanesine sığınan CHP’ye soruyoruz: Yol yapamazken sizi kim engelledi? Okulların tatil olmasını fırsat bilerek çalışmayı başlattılar ancak bu kez de trafik ciddi şekilde aksadı” dedi.

“Umarım bu kez hedefi tuttururlar”

Son olarak, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ‘Bu sefer farklı bir yöntem uygulayacağız’ şeklinde açıklama yaptı. Umarım bu kez başarılı olurlar” mesajı da veren Kocabaş, “Bilindiği gibi daha önce 1,1 milyon metrekare asfalt hedefi açıklanmış, bu hedef billboardlarla duyurulmuştu. Ancak gerçekleşen miktar 450 bin metrekarede kaldı. Ardından 1,3 milyon metrekare hedefi açıklandı fakat o da 550 bin metrekare civarında gerçekleşti. Bu yıl için hedefin 1,5 milyon metrekare civarında olduğu söyleniyor. Umarım bu kez hedef tutturulur; ancak mevcut tablo pek de öyle görünmüyor” diye konuştu.