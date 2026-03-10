İzmir'de yaşamı doğrudan etkileyen su kesintileri, İZSU'nun 11-12 Mart tarihlerini kapsayan iş planıyla yeniden gündeme geldi. Özellikle Buca, Çiğli, Karabağlar, Kınık ve Konak gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu ilçelerde meydana gelen teknik aksaklıklar ve planlı iyileştirmeler sebebiyle bazı mahallelerde su akışı geçici olarak durduruldu.

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK VE ARIZALAR NE ZAMAN BİTECEK?

İZSU'nun yaptığı duyuruya göre Buca'nın Çamlık ve Ufuk mahallelerinde kesinti yapılacak. Bu bölgedeki kesintinin kısa sürmesi bekleniyor. Öte yandan Çiğli'de Esentepe ve Evka-5 mahallelerini kapsayan bölgede arıza onarım süreci 8 saati bulacak.

ŞEBEKE YENİLEME VE VANA ARIZALARI KONAK'I ETKİLİYOR

İzmir'in merkez ilçelerinden biri olan Konak'ta Boğaziçi ve Levent bölgelerinde Levent Caddesi üzerinde şebeke yenileme çalışmaları yapılacak. Bu sebeple kesintinin 9 saati bulabileceği öngörülüyor. Altıntaş ve Atilla mahallelerinde İnönü Caddesi'ndeki vana arızası daha kısa sürede giderilmek üzere programa alındı.

KARABAĞLAR VE KINIK'TA ANA BORU MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Karabağlar ilçesinde Devrim, Özgür ve Uzundere gibi kalabalık mahalleleri etkileyen ana boru hattındaki sızıntıya müdahale edilirken, suların akşam saatlerine doğru kademeli olarak verilmesi planlanıyor. Kınık ilçesinde ise Türkcedit Mahallesi genelinde uygulanan kesintinin, ana hattaki bağlantı sorunlarının çözülmesiyle birlikte gün içinde normale dönmesi bekleniyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına depo ve tedbirlerini planlanan saatlere göre ayarlamaları önemle hatırlatılıyor.