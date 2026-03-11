Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in simge mekanlarından biri olan Kültürpark, tarihinin en kapsamlı doğaya dönüş projelerinden birine ev sahipliği yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "yeşil dönüşüm" seferberliği kapsamında, yıllarca eğlence merkezi olarak hizmet veren eski lunapark alanı, beton yığınlarından arındırılarak kentin yeni nefes borusu haline getiriliyor. Doğayla barışık bir mimari anlayışla şekillenecek olan bölge, "Zeytin Sahne" projesiyle İzmir’in özgürlük ve sanat ruhunu yeşil bir çayır ekosisteminde filizlendirecek.

Beton zeminler yerini doğal çayır ekosistemine bırakıyor

Kültürpark’ın sahip olduğu kültürel miras ile Yeşil Bayrak ödüllü ekolojik kimliğini korumayı hedefleyen bu stratejik hamle, yaklaşık 12 bin metrekarelik devasa bir alanın rehabilitasyonunu kapsıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgedeki kilit parke taşlarını ve yapısal zeminleri sökerek toprağı yeniden gün ışığıyla buluşturuyor. Gri betonun tasfiye edilmesiyle oluşturulacak geniş çayır alanı, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmayacak; aynı zamanda yağmur sularının yeraltı kaynaklarına doğrudan süzülmesine olanak tanıyarak kentin yeşil altyapısını biyolojik açıdan güçlendirecek.

Başkan Cemil Tugay’dan "Yaşam Alanı" vurgusu

Dönüşüm sürecini yakından takip eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kültürpark’ı aslına uygun şekilde daha nitelikli bir sosyal donatı alanına dönüştürdüklerini vurguladı. Atlas Pavyonu yanındaki 4 bin 300 metrekarelik alanın ardından lunapark arazisinde de benzer bir disiplinle çalıştıklarını belirten Başkan Tugay, hedeflerinin tüm İzmirlilerin güvenle ve keyifle vakit geçirebileceği, çocukların çimler üzerinde özgürce koşabildiği bütünleşik bir ekosistem yaratmak olduğunu ifade etti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kültürpark, "adım adım" kentin en huzurlu yaşam merkezi kimliğine kavuşacak.

Sanatın yeni adresi: Zeytin sahne ve sosyal donatılar

Eski lunapark arazisi, fiziksel dönüşümün yanı sıra kentin kültürel hafızasına yön verecek modern bir etkinlik platformuna dönüşüyor. Alana ismini veren "Zeytin Sahne", doğanın kalbinde özgün bir tasarımla yükselirken; konserlerden sosyal buluşmalara, açık hava sergilerinden büyük organizasyonlara kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Ziyaretçilerin konforu düşünülerek kurgulanan yeme-içme mekanları, dinlenme alanları ve gerekli teknik altyapı düzenlemeleri, bölgeyi uzun süreli vakit geçirilebilecek bir cazibe merkezi haline getirecek.

Doğayla uyumlu modern şehircilik anlayışı

Projenin final aşamasına gelindiğinde İzmir, hem ekolojik dengesini koruyan hem de modern şehir yaşamının sosyal ihtiyaçlarını karşılayan "yeşil bir sahneye" sahip olacak. Kültürpark’ın tarihsel dokusuyla bütünleşen bu yeni konsept, betonlaşmaya karşı doğanın zaferi olarak nitelendiriliyor. Kent sakinleri, Zeytin Sahne çevresinde yeşilin her tonuyla iç içe olurken, aynı zamanda İzmir’in kültür ve sanat takviminin en önemli parçalarından biri haline gelecek bu yeni mekanda sosyalleşme imkanı bulacak.