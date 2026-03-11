Son Mühür / Erkan Doğan - Konak İlçe Nüfus Müdürlüğü mobbing iddialarıyla çalkalanıyor. Son Mühür’e konuşan Büro-İş Sendikası İzmir Şube yetkilileri, “10 dakikalık molamız var. Yönetim molada yemek yemeyi yasakladı. Bu karardan şeker hastası memurlar da mağdur oluyor” dedi.

İzmir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne bağlı Konak İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde çalışan sendika yöneticileri Son Mühür’e yaptıkları açıklamada özellikle son 6 aydır, İlçe Nüfus Müdürlüğü yetkililerinin baskısına ve yasa ve yönetmeliklerde yer almayan uygulamalarla karşı olduklarını öne sürdü. Memurların bu konudaki sorun ve taleplerini defalarca Konak İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne ileten KAMU-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Büro-İş Sendikası İzmir Şube Yönetimi, olumlu bir adım atılmaması nedeniyle cuma günü kurum önünde basın açıklaması yapma kararı aldı. Şube Yönetimi sorunları Konak Kaymakamı Ediz Sürücü’ye anlattı. Sürücü’nün bu görüşmenin ardından kurum ziyaretinde bulundu.

İşte o sorunlar

İzmir Büro-İş Sendikası Şube Başkanı Zafer Çağlar Konak Nüfus Müdürlüğünde yaşanan sorunları şöyle özetledi.

1) Yıllık izinlerde personele mazeret bildirme zorunluluğu getirilmesi ve mazeretlere ilişkin belge talep edilmesi.

2) Kurumda personelin izin talep ettiği her durumda, izin türü ne olursa olsun personelden yazılı olarak mazeret istenmesi.

3) Personelden 1 dakika dahi geç kalınmasının hesabı sorulurken, bazı şeflerin yarım saat geç kalarak saat 09:00’da gelmesinin sorun edilmemesi ve imza defterinde giriş çıkışlarının bulunmaması.

4) Personelin bu konuyu gündeme getirdiğinde “Siz amirlerinizi sorgulayamazsınız” şeklinde cevap verilmesi.

5) Kurum çalışanlarına karşı idareci vasıflarına uygun bir üslup sergilenmemesi ve bu durumdan personelin rahatsız olması.

6) Personele verilen talimatlarda işin sorgulanmaması yönünde baskı kurulması; mevzuata aykırı işlemlerde memurun hukuki dayanak sorma hakkının engellenmesi ve bunun mobbing derecesinde uygulanması.

7) Amirlerin iş disiplini, mesai düzeni ve iş ahlakı konusunda personele sürekli telkinlerde bulunmasına rağmen kendilerinin bu kurallara riayet etmemesi ve bunun personelde adaletsizlik algısı oluşturması.

8) Konak gibi yoğun bir merkezi ilçede amir statüsündeki kişilerin vekâlet veya yetki devretme hakkı olmamasına rağmen imza yetkisinin VHKİ memura devredilmesi ve kurumun terk edilmesi; kurumun bir gün boyunca amirsiz çalışmasına neden olunması ve bunun yönetimde ciddi zafiyete yol açması.

9) Kurum şefi tarafından mola hakkının ve kurumda bir şeyler yiyebilmenin müdür tarafından sunulan bir lütuf gibi anlatılması; müdür isterse memurun masasından kalkmadan çalışmak zorunda kalacağı şeklinde ifadeler kullanılması. Ayrıca kurumda yemek yemenin yasak olduğunun belirtilmesi; buna rağmen şeker hastası personel olduğu ifade edildiğinde 'Yapacak bir şey yok, 4 saat beklesinler, evlerinde yesinler. Müdür beyin talimatı bu yönde.' şeklinde cevap verilmesi.

10) Kurum şefinin "Ben buraya askeri düzen getireceğim" demesi kurumdaki memurları oldukça tedirgin ediyor. Baskı altında çalışıyorlar.