Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in, yerel seçimlerin yıl dönümü olan 31 Mart tarihinde Çeşme Belediyesi tarafından organize edilen ‘kiralık sosyal konut’ projesinin temel atma töreni için İzmir’e gelebileceği öğrenildi.

Özel’den, Denizli’ye destek

Kulislerde konuşulanlara göre, Özgür Özel’in son dönemde hakkında ortaya atılan iddialarla kamuoyunda tartışma konusu olan Lal Denizli’ye destek vermek amacıyla İzmir’e gelmeyi planladığı ileri sürülüyor.

CHP lideri Özel’in, Denizli’ye yönelik ‘asılsız’ olduğu belirtilen suçlamalar karşısında dayanışma mesajı vermek için İzmir’de bir program gerçekleştirmeyi değerlendirdiği vurgulanıyor.

Özel’in İzmir programı nasıl olacak?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in programında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda, Çeşme Belediyesi’nin temel atma töreni 31 Mart’ta gerçekleştirilecek. Ancak Özel’in programında tarihe bağlı olarak kısa süreli değişikliklerin yaşanabileceği de aktarılıyor.