Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında ABD’nin İran’a yönelik yürüttüğü askeri operasyonlara ilişkin son durumu paylaştı.

Leavitt, “Epic Fury Operasyonu” kapsamında ABD ordusunun önemli ilerleme kaydettiğini belirterek şimdiye kadar 5 binden fazla hedefin vurulduğunu açıkladı.

Operasyonun başlamasının ardından İran’ın balistik füze saldırılarında yüzde 90’dan fazla düşüş yaşandığını ifade eden Leavitt, insansız hava aracı saldırılarının da yaklaşık yüzde 85 oranında azaldığını söyledi.

“İran donanması etkisiz hale getirildi”

ABD’nin İran’ın deniz gücüne yönelik operasyonlarını da sürdürdüğünü belirten Leavitt, 50’den fazla deniz unsurunun imha edildiğini açıkladı.

Bu operasyonların ardından İran donanmasının bölgedeki ana su yollarında faaliyet gösterme kapasitesinin büyük ölçüde ortadan kalktığını öne süren Leavitt, donanmanın savaş kabiliyetinin ciddi şekilde zayıfladığını ifade etti.

Hürmüz Boğazı için sert uyarı

Leavitt, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda petrol veya ticaret akışını engellemeye yönelik herhangi bir girişimde bulunması halinde ABD’nin sert karşılık vereceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın mesajını yineleyen Leavitt, böyle bir adımın atılması durumunda İran’ın şimdiye kadar gördüğünden çok daha ağır askeri sonuçlarla karşılaşacağını belirtti.

Enerji piyasalarına müdahale planı

Beyaz Saray Sözcüsü, operasyonun enerji piyasalarındaki etkilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Trump yönetiminin, petrol ve doğal gaz piyasalarında yaşanabilecek dalgalanmaları önceden öngördüğünü belirten Leavitt, bu nedenle enerji ekiplerinin saldırıdan önce çeşitli planlamalar yaptığını ifade etti.

Bu kapsamda Körfez’de faaliyet gösteren petrol tankerleri için risk sigortası sağlandığını ve bazı petrol yaptırımlarının geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Tankerlere donanma eşliği seçeneği

Leavitt, ABD Donanması’nın gerekmesi halinde tankerlerin güvenli geçişi için eskort görevi üstlenebileceğini belirtti.

Ancak şu an itibarıyla ABD donanmasının herhangi bir petrol tankerine ya da ticari gemiye eşlik etmediğini ifade eden Leavitt, bunun ihtiyaç duyulması halinde değerlendirilebilecek bir seçenek olduğunu söyledi.

“Enerji fiyatlarındaki artış geçici”

Enerji fiyatlarında son dönemde yaşanan artışın geçici olduğunu savunan Leavitt, operasyonun uzun vadede enerji piyasalarını daha istikrarlı hale getireceğini belirtti.

Beyaz Saray’ın enerji piyasalarını yakından takip ettiğini ve sektör temsilcileriyle sürekli iletişim halinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Operasyonun hedefleri açıklandı

Leavitt, ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarının üç temel hedefi olduğunu ifade etti:

İran’ın füze kapasitesini ve üretim altyapısını ortadan kaldırmak

İran donanmasını etkisiz hale getirmek

İran’ın nükleer silah edinmesini kalıcı şekilde engellemek

ABD ordusunun bu hedeflere planlanandan daha hızlı ulaştığını savunan Leavitt, operasyonun ne zaman sona ereceğine ise ABD Başkanı Donald Trump’ın karar vereceğini söyledi.

Yaralanan ABD askerleri hakkında açıklama

Basın toplantısında ABD askerlerinin durumuna ilişkin de bilgi veren Leavitt, İran ile yaşanan çatışmalarda yaralanan Amerikan askerlerinin sayısının yaklaşık 150 civarında olduğunu doğruladı.

İran’a saldırı kararı tartışıldı

Trump’ın İran’a yönelik saldırı emrini neden verdiğine ilişkin soruya da yanıt veren Leavitt, ABD Başkanı’nın İran’ın ABD hedeflerine yönelik saldırı hazırlığında olduğuna inandığını söyledi.

Leavitt, Trump’ın bu değerlendirmesinin ABD’nin üst düzey müzakerecileri tarafından sağlanan istihbarat ve bilgiler doğrultusunda oluştuğunu ifade etti.

Okul saldırısı iddiası araştırılıyor

İran’daki bir kız okuluna yönelik saldırı iddialarıyla ilgili soruya da değinen Leavitt, konunun Savunma Bakanlığı tarafından incelendiğini açıkladı.

Soruşturma tamamlandıktan sonra bulguların kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Leavitt, ABD yönetiminin süreci yakından takip ettiğini ifade etti.

