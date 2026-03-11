Son Mühür- Ankara’nın güney ilçelerinden Haymana, bugün sabah saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde ve Başkent merkezinde de hissedildi.

Depremin merkez üssü ve detayları

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre, sarsıntı bugün saat 09:59:51 sularında gerçekleşti. Merkez üssü Haymana olarak belirlenen depremin büyüklüğü 3.9 (Mw) olarak ölçüldü. Yer kabuğunun yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen bu sarsıntı, yüzeye yakınlığı sebebiyle bölge halkı tarafından oldukça net bir şekilde hissedildi.

Başkent ve çevresinde panik yaşandı

Deprem, merkez üssü Haymana başta olmak üzere Gölbaşı, Polatlı ve Ankara’nın merkez ilçelerinde kısa süreli paniğe neden oldu. Özellikle yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar sarsıntıyı belirgin şekilde hissederken, birçok kişi kısa süreliğine ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı. İlk belirlemelere göre sarsıntı nedeniyle herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yapısal hasar bildirilmedi.

Yerel veriler ve koordinatlar

Depremin teknik detayları incelendiğinde; sarsıntının 39.05472 Kuzey enlemi ve 32.52111 Doğu boylamı koordinatlarında gerçekleştiği saptandı.

