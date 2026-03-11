Son Mühür - Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada emeklilerin bayram ikramiyelerinin her yıl olduğu gibi bayramdan önce hesaplara yatırılacağını açıkladı. Ayrıca bu aya mahsus olmak üzere emekli maaşlarının öne çekildiğini ve ödemelerin 14 Mart itibarıyla başlayacağını bildirdi.

"Emeklilerimize müjde...''

Toplantıda yaptığı konuşmada, emeklilere bir müjde veren Erdoğan, "Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum... Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi bayram öncesinde yatıracağız. Ayrıca emekli maaşlarını da öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz." şeklinde konuştu.

Ne kadar ödenecek?

Emeklilerin yaşam standartlarını desteklemek amacıyla 2018’de hayata geçirilen bayram ikramiyesi uygulaması kapsamında, emekli ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde yılda iki kez ödeme yapılıyor. Uygulama ilk başladığında her bayram için 1000 lira olarak belirlenen ikramiye tutarı, 2021’de 1100 liraya, 2023’te 2 bin liraya, 2024’te 3 bin liraya ve 2025’te 4 bin liraya çıkarıldı. Yaklaşık 17 milyon kişinin faydalandığı bayram ikramiyesinin 2026 yılında da aynı tutarda ödeneceği belirtildi.