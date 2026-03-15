Son Mühür- 31 Mart seçimlerinde elde ettiği başarının ardından 'Normalleşme'' olarak tanımladığı süreci başlatan CHP lideri Özgür Özel, bu tavrından 19 Mart sürecinde Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından vazgeçmişti.

Ancak geçtiğimiz günlerde TBMM'de Bülent Arınç'ı ziyareti sonrası ikinci dönem normalleşme iddiaları konuşulmaya başlandı.

Parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kalemlerden gelen tepkiler kadar parti dışından da Özgür Özel'in tavrına yönelik eleştiri sesleri yükseliyor.

Yeni bir normalleşme dönemi...



''Demedi demeyin ve siyasette yeni sürprizlere hazır olun'' mesajı veren Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz,

''Zira yeni bir yumuşama ve normalleşme süreci yoldadır!..

Benzer bir normalleşme öngörüsünü bir yıl önce yapmış ve haklı çıkmıştım! Şimdi bunda daha ısrarlıyım!'' ifadelerine yer verdi.

''Bakmayın siz olanlara; iddia ediyorum, CHP ve AKP yönetimi anlaştı!'' iddiasını dillendiren Öz,

''Kayıkçı kavgasına aldanmayın ve Devlet Bahçeli’nin yeni yasama yılının açılış resepsiyonunda Özgür Özel’e, "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Üzülme! Bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor" sözlerini unutmayın.

CHP'nin adayı Özgür Özel'dir...



CHP’nin sert meydan muhalefeti; Ekrem İmamoğlu ve ailesi üzerinden mağduriyet yaratarak Özgür Özel’i cilalama, öne çıkarma ve AKP ile danışıklı bir algı yönetimidir.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ne Ekrem İmamoğlu ne de Mansur Yavaş’dır! Aday, aşağıda ifade ettiğim planlı kurgu yetişmezse ve eğer ki son anda gerekirse daha zayıf profilli Özgür Özel’dir.

Ankara Belediyesi’ne yapılan operasyonlar bu minvaldeki sindirme ve Sayın Yavaş’ı adaylık emelinden vazgeçirme çalışmalarıdır. Tanju Özcan’ın tutuklanması da yine aynı şekilde yol temizliğidir. Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Butlan” konusu şimdilik Özgür Özel üzerindeki baskı ve bir yaptırımdan ibarettir. Bülent Arınç görüşmesi de bunun açık bir ifadesidir'' mesajı verdi.

AK Parti, MHP, CHP ve DEM Parti arasında yeni bir ittifak kurulacağını savunan Vecdet Öz,

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Turgut Özal dönemindeki Yıldırım Akbulut modeli gibi partinin başından ayrılacağını ve yerini Numan Kurtulmuş ya da muadili bir isme bırakacağını öne sürdü.

CHP'de Bülent Arınç etkisi...



Kurulacak yeni ittifakın eyalet sistemi ve federasyonun kurucu hükümeti olarak görev yaparak Kürt özerk yönetiminin kurulması yolunda önemli adımlar atacağını savunan Öz,

''Şu anda Özgür Özel ve dolayısıyla CHP üzerinde en etkili siyasetçi Bülent Arınç’tır ve önümüzdeki günlerde bu birliktelikteki rolü daha da ön plana çıkacaktır.

Devr-i sabık tehlikesi...



Yapılan bu çalışma ile AKP, ülke yönetimini CHP’nin kucağına atarak bir müddet kendini ve geçmişteki günahlarını unutturacak, her türlü yargılanma ve Devr-i Sabık tehlikesini bertaraf edecek, bunu yaparken Cumhurbaşkanlığı ve kabinede söz sahibi olmaya devam edecek, DEM/PKK ise arzularına kavuşacak, bu vesileyle ABD’nin gönlü ve desteği alınmış olacak, MHP etkinliğini yine sürdürecek, CHP de iktidara gelmiş olacaktır…''



CHP'nin Atatürkçü seçmeni...



Anadolu’da eski bir tekerlemeyi hatırlatmakta yarar görüyorum; “Hasan Dağı arpalıktır, eğer saban yürürse; her derede bir değirmen, eğer suyu gelirse; her kümesten bir tavuk, eğer köylü verirse; güzel gidiş bu gidiş, eğer sonu gelirse!”

Plan güzel plan lakin tabii ki CHP’nin Atatürkçü seçmeni ve Türk Milleti buna izin verirse!

Tabii ki bunların tamamı şahsi kanaatimdir ve umarım yanılırım!

Böyle bir öngörüde bulunduğum için şimdi tüm CHP’li kardeşlerim kıyameti koparıp şahsımı bir kez daha aforoz edecekler ama yine de yazdıklarımı yabana atmayıp bir kenara not etsinler derim…'' çağrısında bulundu.

