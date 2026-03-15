Ramazan Bayramı tatilinin eğitim dönemindeki ara tatil ile aynı tarihlere denk gelmesi, karayollarında beklenen trafik yoğunluğunu zirveye taşıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı Sürüş Teknikleri Şube Müdürü Cengiz Yeğen, hayati uyarılarda bulunarak sürücülerin güvenli bir yolculuk için dikkat etmesi gereken stratejik noktaları paylaştı.

Emniyet kemeri ve araç bakımı

Trafik güvenliğinin tavizsiz kuralının emniyet kemeri olduğunu hatırlatan Cengiz Yeğen, araç içerisindeki konumuna bakılmaksızın hem sürücülerin hem de yolcuların kemer takmasının hayati bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Sürüşe geçmeden önce aracın mekanik ve fiziksel durumunun kontrol edilmesinin önemine değinen Yeğen; lastik kondisyonu, hava basıncı, motor yağı seviyesi, filtrelerin durumu ve aynaların doğru açıda olması gibi detayların bir bütünün parçaları olduğunu vurguladı. Direksiyon yüksekliğinden koltuk açısına kadar yapılacak kişisel ayarların sürüş güvenliğini doğrudan etkilediğini belirten Yeğen, bu unsurlardan birinin bile ihmal edilmesinin kaza riskini artıracağını dile getirdi.

Hız limitleri ve kontrolün önemi

Yolculuk esnasında hız yapmanın bir seçenek olarak değerlendirilmesinin büyük bir yanılgı olduğunu ifade eden Şube Müdürü Yeğen, istatistiksel verilerle çarpıcı bir gerçeğe parmak bastı. Ortalama seyir hızının sadece 10 kilometre düşürülmesinin, olası kaza ihtimalini %20 oranında azalttığını kaydeden Yeğen, varış noktasına kısa bir süre geç gitmenin, hayatı riske atmaktan çok daha mantıklı olduğunu söyledi. Hız arttıkça kontrolün sürücüden çıkıp aracın kendi fiziksel momentumuna geçtiğini hatırlatarak, güvenli sürüşün ancak kontrollü bir hızla mümkün olabileceğini ekledi.

Yoğun trafikte hata payı azalıyor

Bayram döneminde yollardaki araç hacminin ve çeşitliliğinin maksimum seviyeye ulaştığına dikkat çeken Yeğen, bu denli kalabalık bir trafikte yapılacak en ufak hatanın kaza ile sonuçlanma olasılığının normal zamanlara göre çok daha yüksek olduğunu belirtti. Sürücülerin takip mesafesini korumaları, şerit değişimlerinde mutlaka sinyal kullanmaları ve zorunlu duraklamalarda dörtlü ikaz lambalarını yakarak görünürlüklerini artırmaları gerektiğini söyleyen Yeğen, bu basit önlemlerin zincirleme kazaları önlemede kritik rol oynadığını ifade etti.

Sürücülere beslenme ve dinlenme tavsiyeleri

Yolculuk öncesi ve esnasında sürücülerin fiziksel kondisyonlarını korumaları gerektiğini belirten Cengiz Yeğen, beslenme ve uyku düzenine dair de önemli tavsiyelerde bulundu. Uyku eğilimini artıran ağır karbonhidratlar ve ayran gibi içeceklerden uzak durulması gerektiğini hatırlatan Yeğen, profesyonel şoförlerin bile günlük sürüş limitlerinin olduğuna değindi. Sürücülerin yola çıkmadan önce tam olarak dinlenmiş olmalarının şart olduğunu savunan Yeğen, sevdiklerini ve kendi canlarını riske atmamak adına sık sık mola verilmesi ve yorgunluk emaresi görüldüğünde sürüşe ara verilmesi gerektiğini belirterek sözlerini tamamladı.