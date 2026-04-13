Mükkerrem karakteri dizinin merak uyandıran fragmanında da görünmedi. Bölüm bitince tartışma daha da büyüdü. Çünkü Mükerrem hikayenin tam ortasında duran bir karakterdi. Bir anda kaybolması kafa karıştırdı.

Aslında sinyal geçen hafta gelmişti. Hafsanur Sancaktutan'ın ismi, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonunda geçmişti. Emniyette yapılan testin pozitif çıktığı haberleri peş peşe düştü. O günden beri "diziden çıkar mı" sorusu konuşuluyordu. Salı akşamı bu soru daha yüksek sesle soruldu.

Resmi açıklama yok ama kulisler hareketli

NOW TV'den ya da yapım şirketinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sessizlik sürüyor. Ama kulislerde dolaşan bilgi net.

Edinilen bilgiye göre Sancaktutan bu hafta sete hiç çağrılmadı. Senaryo ekibi apar topar Mükerrem sahnelerini geri çekti. Yazılan diyaloglar başka karakterlere dağıtıldı. Set çalışanları da çekim planının değiştiğini doğruluyor.

NOW TV daha önce benzer durumlarda hızlı davranmıştı. Kanal yönetimi, adli sürece karışan oyuncularla yolları ayırmasıyla biliniyor. İmaj politikası nedeniyle beklemeden karar alındığı konuşuluyor.

Seyirci ikiye bölünmüş durumda. Bir kısım "hikaye yarım kaldı" diyor. Bir kısım "kanal doğru yaptı" yorumunu yapıyor. Yapım ekibi şimdi karakteri nasıl uğurlayacağını planlıyor. Kulislerde en çok konuşulan formül, Mükerrem'e ani bir yurt dışı görevi yazılması. Böylece sessiz sedasız bir veda yapılacak. Yeni bölüm fragmanında da oyuncu yer almıyor. Bu detay ayrılık iddiasını güçlendiriyor.

Hafsanur Sancaktutan kimdir?

Hafsanur Sancaktutan 20 Mart 2000'de İstanbul'da doğdu. Ailesi aslen Rizeli. Lisede tiyatro koluna girdi, okul oyunlarında ödüller aldı. Oyunculuğa ilgisi oradan başladı.

Ekrana ilk adımını 2018'de Gülperi dizisiyle attı. 2019'da Aşk Ağlatır'da Ada karakteriyle tanındı. Asıl çıkışı 2021'de Son Yaz dizisindeki Yağmur rolüyle yaptı. O rol sonrası sektörde adı hızlı duyuldu.

Ardından Dünyayla Benim Aramda, Darmaduman gibi projelerde oynadı. En son Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Ya Çok Seversen'de ekrandaydı. Genç yaşına rağmen Altın Kelebek Ödülleri'nde Yıldızı Parlayanlar ödülünü aldı.

Son olarak Kıskanmak dizisinde Mükerrem Şen karakteriyle izleyici karşısındaydı. Operasyon haberinden sonra kariyerinin nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. Sektör şimdilik beklemede, yapımcılar telefonlara çıkmıyor. Hayranları sosyal medyada destek mesajları paylaşıyor ama yapım cephesi kapıyı kapatmış gibi görünüyor.