Disney Plus platformunda izleyiciyle buluşan ve başrollerini Mert Ramazan Demir ile Miray Daner'in paylaştığı Bize Bir Şey Olmaz dizisi, son günlerin en çok konuşulan yapımları arasında yer alıyor. Farklı senaryosu ve başarılı oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken dizi, izleyicileri her hafta yeni bir heyecana sürüklüyor. İlk sezon macerasını tamamlamaya hazırlanan yapım, yayınlanan her bölümüyle izleyicilerden tam not almayı başarıyor. Sosyal medya platformlarında da dizi hakkında her gün binlerce yorum yapılıyor.

Dizinin sadık takipçileri arama motorlarında sezonun nasıl biteceğine dair yoğun bir araştırma yapıyor. Özellikle sekizinci bölüm yayın tarihi ve hikayenin devam edip etmeyeceği konusu izleyicilerin ana gündem maddesini oluşturuyor. Sevilen karakterler Lal ve Aktan'ın çalkantılı ilişkisinde sona yaklaşılırken, dizinin tamamen final yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor. Seyirciler, kafalarındaki tüm soru işaretlerini gidermek için platformdan gelecek resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

Bize Bir Şey Olmaz 8. bölüm ne zaman çıkacak

Haftalık yayın takvimine göre ilerleyen Bize Bir Şey Olmaz dizisinin yeni bölümleri her çarşamba günü platforma ekleniyor. Altıncı bölümü 8 Nisan, yedinci bölümü ise 15 Nisan günü izleyiciyle buluşan yapımın sezon finali niteliğindeki sekizinci bölümü 22 Nisan 2026 Çarşamba günü yayınlanacak. Seyirciler sabah saat 10.00 itibarıyla yeni ve heyecan dolu bu bölümü izleme şansı bulacak. İlk sezonun bu bölümle birlikte şimdilik sona ermesi planlanıyor. Hikayedeki önemli düğümlerin bu bölümde çözülmesi bekleniyor.

Bize Bir Şey Olmaz 9. bölüm var mı final mi yapıyor

Dizinin sıkı takipçileri hikayenin devam edip etmeyeceğini, yani ilk sezonun ardından dokuzuncu bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Belirlenen plana göre dizinin ilk sezonu toplam sekiz bölüm sürüyor. Bu sebeple platformda dokuzuncu bölüm bulunmuyor. Ancak bu durum dizinin tamamen ekranlara veda ettiği anlamına gelmiyor. 22 Nisan günü yayınlanacak bölüm bir dizi finali değil, yalnızca bir sezon finali özelliği taşıyor. Hikaye bu noktada sadece kısa bir mola veriyor.

Bize Bir Şey Olmaz yeni sezon gelecek mi

İlk sezonuyla büyük bir hayran kitlesi edinen dizinin ikinci sezon onayı alması kuvvetli bir ihtimal olarak görülüyor. Başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'in ekran uyumu izleyiciler tarafından çok beğeniliyor. Sezon finalinin ardından yapım şirketinin yeni sezon hazırlıklarına başlaması bekleniyor. Henüz resmi bir duyuru yapılmasa da elde edilen başarı, dizinin önümüzdeki dönemde ikinci sezon bölümleriyle sete çıkacağına işaret ediyor. Sevenleri yeni sezonu heyecanla bekliyor.