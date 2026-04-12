CHP heyeti Ankara'da bir araya geldi. Ankara İl Başkanlığı önünde, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasına tepki gösterildi. Basın açıklaması gerçekleştirilirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılım gösterdi. Basın açıklamasını ise, CHP Ankara İl Sekreteri Yüksel Işık okudu.

"Ortada bir suç olduğuna inanmıyoruz!"

Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Işık, "Bugün, burada, ne yazık ki haksız hukuksuz bir gözaltı sürecine tabi tutulmuş İl Başkanımız Dr. Ümit Erkol’un tutuklanmasını protesto etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu tutuklamanın hiçbir hukuki gerekçesinin olmadığını biliyoruz. Bırakın Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı gibi birini, herhangi birinin dahi, ifadesini almak için sabahın köründe haksız ve hukuksuz bir biçimde gözaltına almak kabul edilemez. Soruşturma açılmasından, ifadesinin alınmasından rahatsız değiliz. Rahatsızlığımız, incir çekirdeğini dahi doldurmayan bir konu nedeniyle adresi, yeri yurdu belli, kanıtları karartması olanaksız olan İl Başkanımızın, sabahın köründe apar topar gözaltına alınmasından ve dört gün boyunca gözaltında bekletildikten sonra tutuklanmış olmasınadır. Ortada bir suç olduğuna inanmıyoruz. Velev ki bir suç icat edilmiş, hukukun evrensel ilkeleri tutuksuz yargılanmayı esas alır. Suç yoktur, hukukun evrensel ilkeleri çiğnenmek; hukuk bir silah gibi kullanılarak, siyaset terbiye edilmek istenmektedir." dedi.

"Bu operasyonun asıl amacı..."

Açıklamalarına devam eden Işık, "Bu operasyonun asıl amacı, CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in iktidara karşı yürüttüğü etkili muhalefeti sindirmektir. Hiç kuşkusuz, CHP’nin etkili muhalefetinin önemli kolonlarından biri de CHP Ankara İl örgütümüz ve örgütümüzün başkanı Ümit Erkol’dur. İl Başkanımız Dr. Ümit Erkol, bu toprakların mayasında bulunan yurtseverlik duygularına sahip; azim, kararlılık ve direnç kültüründen beslenerek, siyasetin ön saflarında yerini alan bir yol arkadaşımız olduğu için tutuklandı. Onun tutuklanması, azmimizi, kararlılığımızı daha da bilemiş durumdadır. Hep söylediğimiz üzere bir kez daha dile getirmek istiyoruz ki diz çökmeyeceğiz. Ülkemize, bölgemize ve dünyaya barışın egemen olması için mücadelemizi ısrarla, inatla ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Biliyoruz, onların amaçları, toplumu sindirip evlerine kapatmak ve kökü bu topraklarda beslenen dalları kırıp, işbirlikçilerin iktidarının ömrünü uzatmak." ifadelerini kullandı.

"Direneceğiz ve kazanacağız!"

Konuşmasının sonunda mücadele mesajı veren Işık, "Bu iktidar yönetemiyor. Yönetemedikçe de her türlü baskı ve şiddet yöntemine başvuruyor. Bir uçtan diğer uca, Türkiye’nin aydınlık yüzlerine yönelik operasyonların tek amacı var. Türkiye’yi teslim almak… Teslim olmayacağız.

Çünkü bu topraklara ekilen yurtseverlik tohumu, azim, kararlılık ve direnç kültüründen besleniyor. Biz o kültürü, o mücadeleyi, o geleneği Mustafa Kemal’den aldık ve sonsuza kadar taşıyacağız. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, gerçek bir devlet ancak adil, tarafsız ve bağımsız yargı üzerine kurulabilir. Cumhuriyet Halk Partisi, savaş koşullarında, cephelerde kurulmuş bir partidir. Biz o partinin neferleriyiz, boyun eğmeyiz, teslim olmayız.

Nazım Hikmet’in dile getirdiği üzere, “akarsu gibi umutlu/ ve buğday tanesi gibi cesuruz.”

Hiç kuşkunuz olmasın: direneceğiz ve kazanacağız." dedi.

Yavaş: "Tutuklamanın kimseye faydası yok!"

Siz Ümit Erkol'u tutuklamadınız, aynı zamanda Ankara'nın seçilmiş il başkanının siyaset yapmasının da önüne geçiyorsunuz. Tutuklamanın ne ülkeye ne kimseye 5 kuruş faydası yoktur, zararı çoktur. İnşallah o sandık mutlaka ve mutlaka önümüze gelecek. Bunun cevabını inşallah sandıkta soracağız. Ümit Başkan'ın gözü arkada kalmasın. Ankara'daki oy oranımızı ikiye katlayacağız inşallah.

