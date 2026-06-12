Son Mühür- İçişleri Bakanlığı, bir ceza davası kapsamında tutuklu yargılanan Fatoş Pınar Türker’in gözaltı sürecine ilişkin iddialar üzerine harekete geçti. Türker'in ifadesi sırasında dile getirdiği "kötü muamele ve usulsüz arama" suçlamaları, Ankara'da karşılık buldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin doğrudan verdiği talimatla, iddiaların arkasını araştırmak üzere kapsamlı bir soruşturma açıldı.

Bakanlık iddialara karşı sessiz kalmadı.

Çifte müfettiş kıskacı

Söz konusu iddiaların sadece idari değil, hukuki ve teknik tüm boyutlarıyla şeffaf bir şekilde masaya yatırılması hedefleniyor. Bu amaçla İçişleri Bakanlığı, olayı tek bir birimin incelemesine bırakmadı. Hem mülki idareyi denetleyen Mülkiye Müfettişleri hem de emniyet teşkilatını kontrol eden Polis Müfettişleri aynı anda görevlendirildi. Müfettişler sahaya iniyor.

Gözaltı merkezindeki kamera kayıtları, arama koridorlarındaki belgeler ve o süreçte görev alan personelin ifadeleri müfettişler tarafından tek tek incelenecek.

Bakanlıktan şeffaflık vurgusu

Kamuoyuna yansıyan iddiaların ardından bakanlık kaynakları, sürecin tam bir açıklıkla yürütüleceğini ve yasal sınırların dışına çıkan bir uygulama tespit edilirse gerekli yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını belirtti. Yapılan resmi duyuruda, araştırmanın tarafsızlığına gölge düşürülmeyeceği aktarıldı.

Müfettişlerin hazırlayacağı raporun ardından, gözaltı sürecinde görevli olan personeller hakkında idari bir işlem yapılıp yapılmayacağı netlik kazanacak. Gözler şimdi soruşturmanın sonuçlarında.