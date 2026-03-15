Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın ''Donanmaları yok edildi, hava kuvvetleri yok edildi, hava tespiti/radarları yok edildi'' açıklamasına rağmen İran'ın geri adım atmaya niyeti yok gibi görünüyor.

Pentagon'un düşen F-18 için kaza, F-15 için dost ateşi, KC-135 için havada çarpışma, MQ-9 için teknik arıza ve alev alan uçak gemisi için elektrikten kaynaklı kısa devre açıklamasında bulunmasına rağmen İran, saldırıların arkasında kendisi olduğunu savunuyor.

KC-135'ler İran'ın hedefinde...



KC-135 tanker uçaklarından birinin düştüğü diğerinin zorunlu iniş yapmak zorunda kaldığı süreci değerlendiren emekli general Dr. Osman Gazi Kandemir, düşen tanker uçaklarının İran'ın yeni model dronlarının kurbanı olabileceğine dikkat çekti.

''KC-135 tanker uçağının Irak'ın batısında düştüğünü, ikinci bir tanker uçağının güvenli indiğini duyurdu'' hatırlatmasında bulunan Kandemir,

''ABD tanker uçaklarını bu silah düşürmüş olabilir mi?'' sorusunu gündeme getirdi.



Saqr-359 - Hava Savunma Dronu



İran 2025 Ocak ayında "359" adlı gezici insansız hava aracını tanıtmıştı'' diyen Kandemir,

''359, bir önceki versiyon olan 358'in gelişmiş modeli. 358, 2018'den beri mevcut ve vekil güçlerde bile var.

Yeni olan 359, 150 kilometreyi aşan bir menzile sahip ve 9.000 metre (yaklaşık 30.000 feet) üzerindeki irtifalara ulaşabiliyor. Maksimum 1.000 km/s hıza çıkabilen bu yeni İHA, özellikle hızlı hareket eden askeri uçakları yüksek hassasiyetle vurmak için geliştirildi.



Sistem, yüksek değerli hava platformları olan AWACS ve hava ikmal (yakıt) tankerlerini hedef alabiliyor. Bu uçaklar, modern savaşlarda stratejik komuta, gözetleme ve lojistik destek sağlama açısından hayati önem taşıyor''

ABD, İran savaşında şu ana kadar en az 11 MQ-9 Reaper kaybetti. 358 MQ-9 gibi taktik drone'ları avlıyorsa, 359 AWACS, yakıt ikmali uçakları ve yüksek irtifadaki gözetleme platformlarını hedef alıyor olmalı.

KC-135 vakasıyla 359 bağlantısı henüz kanıtlanabilir değil, ancak ihtimal yüksek'' mesajı verdi.