Son Mühür- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i Beyaz Saray'dan kovarak diplomasi tarihinin en büyük skandallarından birine imza atan Trump, bugünlerde Zelenskiy'e muhtaç hale gelmenin şokunu yaşıyor.

Körfez ülkelerine yönelik koruma kalkanı İran'ın balistik füzeleri ve dronlarıyla parçalanan Trump'ın yapamadığını Ukrayna yapmak için sahaya indi.

Körfez ülkeleri sıraya girdi...



Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle savunma anlaşmaları imzalayan Zelenskiy, Rusya savaşından elde ettiği tecrübeyi İran'ın Shahed-136 kamikaze dronuna karşı Körfez ülkelerinin hizmetine sokacak.

Sri Lanka kökenli bağımsız analist Shanaka Aslem Perera,

''İran'ın Katar'ı vurmak için kullandığı silah, Zelensky'nin dört yıl boyunca yok etmeyi öğrendiği silahtır.

İran, Shahed-136 kamikaze dronunu tasarladı. İran tasarımı Rusya'ya verdi. Rusya onu endüstriyel hale getirdi, navigasyonu yükseltti, Çin bileşenlerinden anti-jamming modülleri ekledi, Geran-2 olarak yeniden adlandırdı ve dört yıl boyunca Ukrayna şehirlerine binlercesini fırlattı.

Ukrayna, Forces News ve Militarnyi'ye göre Shahed'i yüzde 70 oranında öldüren 2.100 dolarlık FPV engelleyici geliştirdi.

Ukrayna, savaş alanında kanıtlanmış simülatörlerde 7.000'den fazla operatörü eğitti.

201 Ukraynalı uzman görevde...

Ukrayna, Zelensky'nin kendi sayımına göre Körfez devletlerinde 201 uzman konuşlandırdı.

İran dronu icat etti. Rusya onu yükseltti. Ukrayna onu öldürmeyi öğrendi. İran şimdi onu Katar'a fırlatıyor. Zelensky döngüyü kapatmak için yeni geldi.

Maliyeti inanılmaz düşürüyor...

Maliyet aritmetiği çemberi tamamlıyor. Katar ve Körfez müttefikleri, Military Times'a göre İran Shahed'lerini 3,9 milyon dolarlık Patriot füzeleriyle engelliyor.

Maliyet değişim oranı İran lehine 114'e 1. Zelensky, birim başına 2.100 dolarlık Sting engelleyicileri, günde 1.000 adet sunuyor, oranı İran aleyhine kabaca 10'a 1'e çeviriyor'' değerlendirmesinde bulundu.

Perera, ''Dünyada İran'ın ürettiği bu silaha karşı en fazla operasyonel deneyime sahip olan ülke Ukrayna'dır'' hatırlatmasında bulundu.