ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Katar basınına verdiği röportajda İran ile yaşanan gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bölgede olası bir askeri müdahale tartışmaları sürerken, Rubio, Washington yönetiminin önceliğinin diplomasi olduğunu vurguladı.

“Trump diplomasiden yana”

ABD Başkanı Donald Trump’ın yaklaşımına değinen Rubio, İran ile doğrudan ya da dolaylı temasların sürdüğünü belirtti. Görüşmelerin arabulucular üzerinden devam ettiğini ifade eden Rubio, diplomatik kanalların henüz tükenmediğine işaret etti.

İran’a açık çağrı: Nükleer ve askeri programı durdurun

Rubio, İran’a yönelik sert mesajlar da verdi. Tahran yönetiminin nükleer programını sonlandırması ve insansız hava aracı ile füze üretimini durdurması gerektiğini belirten Rubio, bölge güvenliğinin bu adımlara bağlı olduğunu söyledi.

İran’ın özellikle kısa menzilli füze kapasitesinin bölge ülkeleri için tehdit oluşturduğunu dile getiren Rubio, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Bahreyn’in bu riskten doğrudan etkilendiğini savundu.

Hürmüz Boğazı vurgusu: “Açılacak”

Hürmüz Boğazı’na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Rubio, stratejik geçiş noktasının kapalı kalmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Boğazın yeniden açılmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Rubio, bunun ya İran’ın onayıyla ya da uluslararası bir koalisyon aracılığıyla sağlanacağını ifade etti.

“Kapatılırsa sonuçları ağır olur”

Rubio, İran’ın olası bir çatışma sonrası Hürmüz Boğazı’nı kapatması halinde bunun ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu. Bu durumun yalnızca bölgeyi değil, küresel enerji piyasalarını da doğrudan etkileyeceğine dikkat çekildi.

Bölgesel gerilim tırmanıyor

Son açıklamalar, ABD ile İran arasındaki tansiyonun yeniden yükseldiğine işaret ederken, uluslararası kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor. Diplomasi vurgusuna rağmen askeri seçeneklerin de gündemde tutulması, bölgedeki belirsizliği artırıyor.