Pete Hegseth, İran ile sağlanan ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada süreci “ezici bir askeri başarı” olarak değerlendirdi. Washington yönetimi, nükleer faaliyetlerin kontrol altına alınacağını vurgularken askeri seçeneklerin de gündemde kalacağını duyurdu.

Pentagon’dan dikkat çeken açıklamalar

Pentagon’da düzenlenen basın toplantısında Dan Caine ile birlikte konuşan Hegseth, ABD’nin yürüttüğü Operation Epic Fury kapsamında İran üzerinde belirleyici bir üstünlük kurulduğunu öne sürdü.

Hegseth, İran’ın ateşkes talebinde bulunmak zorunda kaldığını iddia ederek operasyonun “tarihi bir sonuç” doğurduğunu savundu.

“İran’ın askeri kapasitesi zayıflatıldı” iddiası

ABD Savunma Bakanı, operasyonlar sonucunda İran’ın füze sistemleri, roket üretimi ve insansız hava araçları kapasitesinin ciddi şekilde zarar gördüğünü ileri sürdü. Bu açıklamalar, Washington’un sahadaki etkinliğine dair güçlü bir mesaj olarak değerlendirildi.

Trump vurgusu: “Tarih yazdı”

Hegseth, sürecin yönetiminde Donald Trump’ın rolüne dikkat çekerek, alınan kararların stratejik açıdan belirleyici olduğunu ifade etti. ABD’nin İran karşısında “kesin üstünlük” sağladığını öne süren Hegseth, buna rağmen diplomatik çözümün tercih edildiğini söyledi.

Nükleer program yakın takibe alındı

Washington yönetimi, İran’ın nükleer programının tamamen kontrol altına alınacağını açıkladı. Hegseth, nükleer materyallerin ortadan kaldırılması ve tesislerin sürekli gözetim altında tutulması için uydu sistemlerinin aktif şekilde kullanıldığını belirtti.

“Görev tamamlandı, ancak hazırlık sürüyor”

Pentagon’un mevcut operasyon sürecini tamamladığını ifade eden Hegseth, ABD ordusunun olası ihlallere karşı hazır beklediğini vurguladı. Açıklamalarda, askeri seçeneklerin masada kalmaya devam ettiği mesajı da net şekilde verildi.

Müttefiklere dolaylı mesaj

ABD’nin askeri gücüne dikkat çeken Hegseth, müttefik ülkelere yönelik dikkat çekici bir ifade kullandı. Açıklamasında, “Gerçek gücün neye benzediğini gördüler” diyerek dolaylı bir uyarı mesajı verdi.